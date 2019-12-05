Midilli Adası'ndaki mülteci kampında yangın: 1 ölü

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe mülteci kampında çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Kara Tepe'de 3 çocuklu Afgan bir ailenin kaldığı konteynırda sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını duyurdu.

Konteynırda bulunan çocuklar babaları tarafından kurtarılırken, 27 yaşındaki annenin ise alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Midilli Adası'ndaki Kara Tepe göçmen kampında yaklaşık 1400 göçmen zor koşullar altında yaşamlarını sürdürüyor. Midilli'deki diğer göçmen kampı Moria'da da kısa bir süre önce 9 aylık bir bebek su kaybından hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

