Midilli Adası'ndan 2500 Mülteci Yunanistan'a Götürülüyor

Yunanistan, Midilli adasındaki kampın aşırı kalabalık olması ve bölge halkının şikayetlerinin de artması üzerine yüzlerce mülteciyi adadan transfer etmeye başladı.

Yetkililer, Pazartesi günü 700’den fazla mültecinin Midilli adasından Yunanistan’a transfer edildiklerini açıkladı. Mülteci transferine Perşembe günü devam edileceği belirtildi.

Yunanistan Göç Bakanlığı’na açıklamasına göre 2 bin 500 civarında mülteci adadan Yunanistan ana karasına transfer edilecek.

Midilli Adası’nda yer alan ve kapasitesinin 4 katı mülteci barındıran Moria kampında 8 Eylül tarihinde yangın çıkmış ve kamp küle dönmüştü. Yunan hükümeti mülteciler için adada yeni bir çadır kent alanı inşa etti. Ancak bu çadır kentin adanın yüksek bir kesiminde bulunmasının havaların soğumasıyla birlikte mülteciler açısından yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağına dikkat çekiliyor.

Yunan hükümetinin adada kalıcı daha küçük bir kamp inşa etmek üzere hazırlıklar ve görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Son olarak Almanya, Moria mülteci kampından bin 500 mülteciyi kabul edebileceğini açıkladı. Fransa da 500 mülteci kabul edeceğini duyurdu.