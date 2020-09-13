Midilli'de çadır kamp devreye giriyor

Ancak sığınmacıların çoğu adayı terk etmek istiyor.Geçtiğimiz hafta çıkan yangında 12 bin sığınmacının barındığı Moria Kampı'nın kullanılamaz duruma gelmesi sonrası adadaki sığınmacılar için çözüm arayışları sürüyor. Yangının ardından adada kurulan ilk çadır kampa 300 kişinin yerleştirildiği bildirildi. Yunan ERT televizyonunun verdiği bilgilere göre, bu kişilerin çoğunu aileler oluşturuyor. ERT'nin Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, kampa alınan mültecilere Korona testi yapılması şartı getirildi. Söz konusu testler sonucu, yedi kişide korona virüsü saptandığı ve virüs tespit edilen kişilerin kamptan uzak bir bölgede karantinaya alındığı ifade edildi.

Gerginlik sürüyor

Öte yandan adada yangından sonra daha da artan gerginliğin sürdüğü ifade ediliyor. Yunan yetkililer, yangından sonra sokakta kalan sığınmacılara barınmaları için yeni bir yer bulunmasının haftalar sürebileceğini dile getiriyor. Adada yeni bir kamp inşa edilebilmesi için yer arayışları sürerken, sığınmacıların çoğunun kampta kalmaktan yana olmadığı ve adayı terk ederek diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirtiliyor.