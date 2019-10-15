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Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Göstericiler gemiye taş atarak tepki gösterdi

ATİNA (AA) - Olası göçmen akınına karşı Yunanistan'ın Midilli Adası'na gelen İspanyol göçmen kurtarma gemisi Open Arms'ın adaya yanaşmasına izin verilmedi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva'ya ait Open Arms gemisinin, adaya yeni göçmen getirmesine karşı çıkan göstericiler, geminin Midilli'deki Skala Sykamnia Limanı'na yanaşmasını engellendi.

Adanın çeşitli bölgelerinden limana gelen göstericilerin gemiye taş atarak tepki gösterdiği, geminin limana 200 metre uzağa demir attığı öğrenildi.

Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetleri yürüten Open Arms, ağustos başında kurtardığı 160 kadar göçmeni ne İtalya'nın ne de Malta'nın kabul etmemesi üzerine 19 gün denizde kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyol sivil yardım gemisi Open Arms Midilli Yunanistan

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