HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Midilli'de iki sığınmacı vuruldu

Midilli'de iki sığınmacı vuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Midilli Adası’ndaki kampta, korona önlemlerine uymayarak kamp dışına çıktığı iddia edilen iki sığınmacı vurularak yaralandı.

Midilli'de iki sığınmacı vuruldu

Kimliği belirsiz saldırgan veya saldırganların kaçtığı belirtildi.Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uymayarak kamp dışına çıktığı ddia edilen iki sığınmacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak yaralandı. Sığınmacı kampı çevrelerinden edinilen bilgiye göre, İran ve Afganistan uyruklu iki göçmen Çarşamba akşamı kamptaki sağlık ocağına başvurmalarının ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralı sığınmacının da durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

Yunan polisi, yaralanan göçmenlerin önlem olarak adadaki hastanede tedavi altına alındığını, kimliği belirlenemeyen saldırgan veya saldırganların ise kaçtığını kaydetti.

Polis ayrıca vurulan iki sığınmacının olay sırasında kamp dışında olduğu bilgisini paylaştı. Salgın nedeniyle Moria ve diğer kamplarda kalan sığınmacıların kampları terk etmesine izin verilmiyor.

Öte yandan Yunanistan anakarasında bulunan iki göçmen kampı ile göçmenlerin kaldığı bir otelde kayda geçen koronavirüs vaka sayısı da artıyor. Bu hafta içinde 150 kişininin koronavirüs testi pozitif çıktığı bildirildi. Adalardaki kamplarda ise bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak bu kamplarda, yaygın bir şekilde koronavirüs testi yapılmıyor.

Yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip Moria mülteci kampında 18 bin civarında göçmen yaşıyor.

AFP,AP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı iki gündür düşüşteRusya'da koronavirüs vaka sayısı iki gündür düşüşte
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Diğer Haberler
Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor

Koronavirüse karşı nikotin bantı!

Koronavirüse karşı nikotin bantı!

Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

"Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız"

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.