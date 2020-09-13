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Midilli'de Kamp Yangını Sonrası Mültecilerin Protestosuna Polis Müdahalesi

13.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında çıkan yangın sonrası gösteri yapan mültecilerin protestosuna polis biber gazıyla müdahale etti

Midilli'de Kamp Yangını Sonrası Mültecilerin Protestosuna Polis Müdahalesi

Yunanistan’ın Midilli adasında, Avrupa’nın en büyük, ancak en kötü göçmen kamplarından biri olarak ün yapmış ve kapasitesinin 4 katı kadar kişinin barındığı Moria kampında çıkan yangın sonrası mülteciler, zor günler yaşamaya devam ediyor.

12 binden fazla insanın kaldığı kampta, haftaiçi çıkan yangın sonrası çoğunluğu Afrika ve Afganistan’dan gelen göçmenler, adanın sokaklarında ve yol kenarlarında kalmaya devam ediyorlar.

Sıcak havada, güneşin altında toplanan binlerce göçmen yeni bir kamp alanı için iş makinelerinin boş bir arazide düzenleme yapmaya başlamasını protesto ederek “Özgürlük” ve “Kampa hayır” sloganları attı.

Göçmenlerden bazılarının ellerinde “Moria gibi bir cehenneme yeniden gitmek istemiyoruz” ve “Bizi duyuyor musunuz Sayın Merkel?” yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

Bir yılı aşkın süredir Moria kampında kalan 23 yaşındaki Afgan göçmen Sacide Nazari de zor durumda olduklarını anlattı ve “Yiyeceğimiz, suyumuz ve özgürlüğümüz yok”dedi.

Polis, Midilli adası limanına doğru yürüyüşe geçmek isteyen bazı mültecilere biber gazıyla müdahale etti. Polisin ayrıca mültecilerin olası gidiş yollarını da kapadığı görüldü.

Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Avrupa ülkelerine daha fazla mülteci kabul etmeleri çağrısında bulundu. Ancak Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz başta olmak üzere Avrupa liderler buna sıcak bakmıyor.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, mülteciler için güvenli bir çadır alanı yaratıldığını söyledi.

Öte yandan yangın öncesi kampta karantina altında tutulan 35 COVID-19 hastasının nerede olduklarının bilinmemesi de salgının büyüyebileceği endişesini arttırıyor. Yetkililer bu kişilere ulaşmaya çalışıyor.

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