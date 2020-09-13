Midilli'de Kamp Yangını Sonrası Mültecilerin Protestosuna Polis Müdahalesi

Yunanistan’ın Midilli adasında, Avrupa’nın en büyük, ancak en kötü göçmen kamplarından biri olarak ün yapmış ve kapasitesinin 4 katı kadar kişinin barındığı Moria kampında çıkan yangın sonrası mülteciler, zor günler yaşamaya devam ediyor.

12 binden fazla insanın kaldığı kampta, haftaiçi çıkan yangın sonrası çoğunluğu Afrika ve Afganistan’dan gelen göçmenler, adanın sokaklarında ve yol kenarlarında kalmaya devam ediyorlar.

Sıcak havada, güneşin altında toplanan binlerce göçmen yeni bir kamp alanı için iş makinelerinin boş bir arazide düzenleme yapmaya başlamasını protesto ederek “Özgürlük” ve “Kampa hayır” sloganları attı.

Göçmenlerden bazılarının ellerinde “Moria gibi bir cehenneme yeniden gitmek istemiyoruz” ve “Bizi duyuyor musunuz Sayın Merkel?” yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

Bir yılı aşkın süredir Moria kampında kalan 23 yaşındaki Afgan göçmen Sacide Nazari de zor durumda olduklarını anlattı ve “Yiyeceğimiz, suyumuz ve özgürlüğümüz yok”dedi.

Polis, Midilli adası limanına doğru yürüyüşe geçmek isteyen bazı mültecilere biber gazıyla müdahale etti. Polisin ayrıca mültecilerin olası gidiş yollarını da kapadığı görüldü.