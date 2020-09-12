Midilli'de Mültecilere Polis Gazla Müdahale Etti

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria mülteci kampında çıkan yangın sonrası adada yeni kamp yapılmasını istemeyen mülteciler Cumartesi günü protesto düzenledi.

Çoğunluğu Afganistan ve Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 12.000 göçmenin kaldığı kamp geçen hafta çıkan yangında tamamen kül olmuştu.

Ellerinde “özgürlük” ve “kamp istemiyoruz” yazılı dövizlerle yürüyen mültecilerin bir bölümü adadaki ana liman yoluna ilerlemek isteyince polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Reuters haber ajansı bazı mültecilerin ellerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’e seslenen mesajlar taşıdıklarını bildirdi.

Yanan Moria kampında kapasitesinin 4 katı fazla göçmen bulunuyordu. Yangın sonrası açıkta kalan 11 bin 500 mültecinin barınması için yeni kamp kurulması için çalışmalar başlatıldı. Ancak mülteciler daha fazla bu adada kalmak değil, Avrupa’ya gitmek istedikleri için geçen haftadan beri protesto gösterileri düzenliyor.

Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı göç krizi geçici çözümlerin ötesinde kalıcı adımlar atılması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Avrupa’yı daha fazla mülteciyi ülkelerine kabul etmeye çağırdı.