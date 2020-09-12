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Midilli'de Mültecilere Polis Gazla Müdahale Etti

12.09.2020 22:09 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında çıkan yangın sonrası adada yeni kamp yapılmasını istemeyen protestocu mültecilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Midilli'de Mültecilere Polis Gazla Müdahale Etti

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria mülteci kampında çıkan yangın sonrası adada yeni kamp yapılmasını istemeyen mülteciler Cumartesi günü protesto düzenledi.

Çoğunluğu Afganistan ve Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 12.000 göçmenin kaldığı kamp geçen hafta çıkan yangında tamamen kül olmuştu.

Ellerinde “özgürlük” ve “kamp istemiyoruz” yazılı dövizlerle yürüyen mültecilerin bir bölümü adadaki ana liman yoluna ilerlemek isteyince polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Reuters haber ajansı bazı mültecilerin ellerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’e seslenen mesajlar taşıdıklarını bildirdi.

Yanan Moria kampında kapasitesinin 4 katı fazla göçmen bulunuyordu. Yangın sonrası açıkta kalan 11 bin 500 mültecinin barınması için yeni kamp kurulması için çalışmalar başlatıldı. Ancak mülteciler daha fazla bu adada kalmak değil, Avrupa’ya gitmek istedikleri için geçen haftadan beri protesto gösterileri düzenliyor.

Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı göç krizi geçici çözümlerin ötesinde kalıcı adımlar atılması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Avrupa’yı daha fazla mülteciyi ülkelerine kabul etmeye çağırdı.

Yunan yetkililer barınma, sağlık ve temizlik koşullarının sağlanarak yeni bir insani felaketi önlemeye kararlı olduklarını açıkladı. Corona virüsü testi pozitif çıkan 35 kamp sakinin izinin kaybedildiğinden, durum henüz kontrol altında değil.

Yunanistan sağlık yetkilileri, yeni kurulacak kamp alanının girişinde herkese test yapılacağını ve sonucu pozitif çıkanlar için karantina biriminin devreye sokulacağını açıkladı.

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