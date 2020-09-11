Midilli'de yanan Moria mülteci kampından 400 çocuğu Avrupa ülkeleri alıyor

Almanya 10 Avrupa ülkesinin, Yunanistan'ın Midilli adasında hafta başında çıkan yangınla yok olan Moria mülteci kampından, yanında anne ve babası olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiklerini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer çocukların çoğunun Almanya ve Fransa'ya götürüleceğini söyledi, "Moria'da olanlar bize Avrupa'da neyi değiştirmemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor" diye konuştu.

Avrupa ülkelerine gönderilecek anne ve babasız 400 mülteci çocuğun Midilli'den hava yoluyla Yunanistan ana karasına taşınması tamamlandı.

Fakat bir grup yardım kuruluşu Almanya hükümetine yaptıkları yazılı çağrıda, çocukların alınmasının yeterli olmadığını, mülteciler için, çok daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydettiler.

Yardım kuruluşlarının açık mektubunda "Kamptaki utanç verici koşullar ve yangın felaketi Avrupa'nın başarısız mülteci politikasının doğrudan sonucudur ve şimdi AB bu felaketten etkilenen insanlara yardım etmek zorundadır" denildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Perşembe günü mülteci krizinin Avrupa'nın sorunu olduğunu ve AB'nin somut adımlar atmasına ihtiyaç olduğunu söylemişti.