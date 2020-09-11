HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Midilli'de yanan Moria mülteci kampından 400 çocuğu Avrupa ülkeleri alıyor

Midilli'de yanan Moria mülteci kampından 400 çocuğu Avrupa ülkeleri alıyor

11.09.2020 18:14 | Son Güncelleme

Almanya 10 Avrupa ülkesinin, Yunanistan'ın Midilli adasında hafta başında çıkan yangınla yok olan Moria mülteci kampından, yanında anne ve babası olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiklerini açıkladı.

Midilli'de yanan Moria mülteci kampından 400 çocuğu Avrupa ülkeleri alıyor

Almanya 10 Avrupa ülkesinin, Yunanistan'ın Midilli adasında hafta başında çıkan yangınla yok olan Moria mülteci kampından, yanında anne ve babası olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiklerini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer çocukların çoğunun Almanya ve Fransa'ya götürüleceğini söyledi, "Moria'da olanlar bize Avrupa'da neyi değiştirmemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor" diye konuştu.

Avrupa ülkelerine gönderilecek anne ve babasız 400 mülteci çocuğun Midilli'den hava yoluyla Yunanistan ana karasına taşınması tamamlandı.

Fakat bir grup yardım kuruluşu Almanya hükümetine yaptıkları yazılı çağrıda, çocukların alınmasının yeterli olmadığını, mülteciler için, çok daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydettiler.

Yardım kuruluşlarının açık mektubunda "Kamptaki utanç verici koşullar ve yangın felaketi Avrupa'nın başarısız mülteci politikasının doğrudan sonucudur ve şimdi AB bu felaketten etkilenen insanlara yardım etmek zorundadır" denildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Perşembe günü mülteci krizinin Avrupa'nın sorunu olduğunu ve AB'nin somut adımlar atmasına ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Mültecilerin bir kısmı adadan ayrılma ve insani koşullarda yaşama talebiyle protesto gösterisi yapıyor

Yollarda yatıyorlar

Yunanistan'daki en büyük mülteci kampı olan Midilli adasındaki Moria'da çıkan yangın sonrasında 13 bine yakın insan ortada kaldı.

Çarşamba günü çıkan yangından canını kurtaranlara Yunan makamları yer göstermekte güçlük çekerken insanlar yollarda ya da çevredeki tarlalarda yatıyor.

Dün bir süpermarketin otoparkında yatan, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce mültecini içme suyu ve yiyecek dağıtımı bekledikleri görüldü.

Adadaki BBC muhabiri Bethany Bell, bir kısım mültecinin sahilde sloganlar atarak gösteri yaptıklarını ve adadan ayrılma hakları olduğunu söylediklerini aktardı.

Protestoya katılan mültecilerden birinin elindeki dövizde "Yiyecek değil özgürlük istiyoruz"; bir diğerinde ise "Moria yaşayan her şeyi öldürür" yazıyordu.

Diğer yandan, Moria kampının kalıntılarının yakınlarında ise bir kısım Midilli sakini, mültecilere yardım iletilmesini engellemek amacıyla yollara barikatlar kuruyor ve yeni çadırlar kurulmasını istemediklerini söylüyorlar.

Fakat Yunan ordusu kamp civarına helikopterlerle yardım ulaştırmaya ve geçici barınak olmak üzere yeni çadırlar götürmeye başladı.

Ayrıca Yunanistan Midilli adasına yaklaşık 2 bin mültecinin geçici olarak barınabileceği üç de gemi gönderdi.

Bölgeyi ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, yerle bir olan kampın yerine, aynı yerde daha modern tesisler kurulacağını söyledi.

Midilli sakinlerinden bir kısmının engelleme çabaları mültecilere su ve yiyecek ve geçici barınma malzemesi iletilmesini güçleştiriyor

Moria kampı ilk açıldığında sadece 3 bin kişiyi barındırmak üzere tasarlanmıştı. Fakat zaman içerisinde çoğu Afganistan'dan olmak üzere 70 farklı ülkeden binlerce insan daha kampta, yetersiz koşullarda barınmaya başlamıştı.

Mülteci akını konusu Avrupa Birliği içinde yıllardır önemli bir anlaşmazlık konusu.

İtalya ve Yunanistan daha varlıklı kuzey ülkelerini yeterince sorumluluk almamakla suçlarken, orta ve doğu Avrupa'daki bir kısım AB üyeleri ise ülkelerine mülteci alma konusunda ciddi direniş gösteriyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybettiABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
YouTuber çiftten 130 bin dolarlık ‘cinsiyet öğrenme partisi’
YouTuber çiftten 130 bin dolarlık ‘cinsiyet öğrenme partisi’
11 Eylül saldırılarının 19. yılı dolayısıyla NATO'da tören düzenlendi
11 Eylül saldırılarının 19. yıl dönümü NATO'da tören düzenlendi
Moda devinden 7 bin 200 liraya siperlik
Moda devinden 7 bin 200 liraya siperlik
Timsahı rehin alıp 680 dolar fidye istediler
Timsahı rehin alıp 680 dolar fidye istediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.