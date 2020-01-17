Midilli'deki göçmen kampında bıçaklı kavga: 1 ölü

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda kapasitesinin çok üzerinde göçmenin bulunduğu Moria kampında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, yaklaşık 18 bin göçmenin kaldığı Moria kampında dün gece iki göçmen grup arasında henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan 20 yaşında Yemen uyruklu göçme kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kötü koşullarıyla sık sık gündeme gelen Moria kampında yaklaşık iki hafta önce de bir göçmen bıçaklanarak ölmüştü.

Midilli Hastanesine göre, yılbaşından bu yana Moria kampında çeşitli sebeplerle çıkan olaylarda yaklaşık 10 göçmen bıçaklanarak yaralandı.

