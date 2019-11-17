HABER

Midilli'deki mülteci kampında bir bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 04:16 | Son Güncelleme

Kötü yaşam şartlarıyla basına yansıyan Moria mülteci kampında 9 aylık bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği belirtildi - Sınır Tanımayan Doktorlar: - "Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli"

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda insanlık dışı şartlarıyla sürekli basına yansıyan Moria mülteci kampında bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Midilli'deki Moria kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü.

Bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, ''Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli.'' ifadeleri yer aldı.

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı planlıyor.

PARTNEREmekliler bu habere dikkat!Emekliler bu habere dikkat!
Otomobil ile polisten kaçan 2 kişi cadde üzerinde bulunan 1 jip, 5 otomobile çarptıOtomobil ile polisten kaçan 2 kişi cadde üzerinde bulunan 1 jip, 5 otomobile çarptı
Trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Burdur’a gönderildiTrafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Burdur’a gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Midilli Moria mülteci kampı Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent’te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu!

Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi

Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi

Son ana kadar vazgeçmedi! Doktordan sedye üzerinde kalp masajı!

Son ana kadar vazgeçmedi! Doktorun mücadelesi böyle görüntülendi

Adana'da silahlı saldırı! Sohbet eden arkadaşlara kurşun yağdırdılar!

Adana'da silahlı saldırı! Sohbet eden arkadaşlara kurşun yağdırdılar!

Çin'in Sincan'daki baskı politikasına ilişkin belge ortaya çıktı! Skandal ifadeler!

403 sayfalık skandal belge! 'Asla merhamet gösterilmesin'

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.