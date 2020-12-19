HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Midilli'deki sığınmacı kampında durum korkunç"

"Midilli'deki sığınmacı kampında durum korkunç"

19.12.2020 13:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Midilli Adası'ndaki Kara Tepe Sığınmacı Kampı'nda koşulların "korkunç" olduğunu belirtti.

Bakan, kampta bebeklerin fareler tarafından ısırıldığını dile getirdi.Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti. Passauer Neue Presse gazetesine röportaj veren Bakan Müller, Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nın, çıkan bir yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelmesinden sonra, yeni kampta koşulların iyileşmediğini ifade etti. "Herkes, yangının ardından korkunç vaziyetin düzeleceğini düşünüyordu ancak hakikat ne yazık ki öyle değil" diyen Müller, "Yeni kurulan Kara Tepe Kampı'nın da daha iyi olmadığı açıkça ortada. Hatta aksine, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, burada fareler, ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

"Bunlar, Avrupa'nın ortasında feci durumlar" söyleminde bulunan Gerd Müller, sığınmacılar için kış mevsiminin en sert haftalarının da kapıda olduğunu belirtti. Özellikle, sığınmacı ve mülteci kamplarında dünyaya gelen çocuklar için koşulların çok kötü olduğunu vurgulayan Müller, 2018 yılında Moria Kampı'na yaptığı ziyaret ile ilgili olarak, "Kaçış esnasında tecavüze uğrayan ve her türlü hijyen ve tıbbi destekten mahrum bir halde yere oturmuş doğum yapmayı bekleyen Afrikalı kadınlarla görüştüm. Hiçbir hayat böyle başlamamalı" dedi.

"Sorunlar yerinde çözülmeli"

Bakan Müller, sorunların çözümü için sığınmacıların geldiği ülkelerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini savunarak, "Sığınmacıların sorunlarını kamplarda ya da Almanya'da değil, ancak olay yerinde, gelişmekte olan ülkelerde çözebiliriz" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği (AB) sınırlarının korunmasının önemli olduğunu kaydeden Gerd Müller, diğer yandan sığınmacıların geldiği ülkelere yönelik yatırımların da gerekli olduğunu belirtti. Kalkınma Bakanı Müller, "Sığınmacılar, ancak kendi ülkelerinde onlara daha iyi bir perspektif sunulması durumunda, tehlikelerle dolu Avrupa yoluna çıkmaktan vazgeçecektir" dedi.

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı, geçen eylül ayında tamamen yanarak yok olmuş ve bunun üzerine Ada'da, eski bir askeri eğitim bölgesi olan Kara Tepe'de, şu an 7 bin 300 kişinin yaşadığı geçici bir kamp oluşturulmuştu. Yunanistan'a ait adalarda 17 binden fazla sığınmacı yaşıyor.

AFP,dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Bu ülkeye gidecekler dikkat! Karantina şartı getirildiBu ülkeye gidecekler dikkat! Karantina şartı getirildi
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Dünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası müzede sergilenecek

Dünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası ölümsüzleştirildi

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya gideceklere uyarı! Karantina şartı getirildi

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Karantina şartı getirildi

ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye: AB, tutması ümidiyle Türkiye'ye el uzatmaktadır

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

Kuzey Kore'de balıkçı teknesi kaptanı ABD radyosu dinlediği için infaz edildi

Kuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildi

Joe Biden, Maduro ile görüşmeyi planlıyor

Joe Biden, Madoru ile görüşmeyi planlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.