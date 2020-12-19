"Midilli'deki sığınmacı kampında durum korkunç"

Bakan, kampta bebeklerin fareler tarafından ısırıldığını dile getirdi.Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti. Passauer Neue Presse gazetesine röportaj veren Bakan Müller, Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nın, çıkan bir yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelmesinden sonra, yeni kampta koşulların iyileşmediğini ifade etti. "Herkes, yangının ardından korkunç vaziyetin düzeleceğini düşünüyordu ancak hakikat ne yazık ki öyle değil" diyen Müller, "Yeni kurulan Kara Tepe Kampı'nın da daha iyi olmadığı açıkça ortada. Hatta aksine, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, burada fareler, ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

"Bunlar, Avrupa'nın ortasında feci durumlar" söyleminde bulunan Gerd Müller, sığınmacılar için kış mevsiminin en sert haftalarının da kapıda olduğunu belirtti. Özellikle, sığınmacı ve mülteci kamplarında dünyaya gelen çocuklar için koşulların çok kötü olduğunu vurgulayan Müller, 2018 yılında Moria Kampı'na yaptığı ziyaret ile ilgili olarak, "Kaçış esnasında tecavüze uğrayan ve her türlü hijyen ve tıbbi destekten mahrum bir halde yere oturmuş doğum yapmayı bekleyen Afrikalı kadınlarla görüştüm. Hiçbir hayat böyle başlamamalı" dedi.