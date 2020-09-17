HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Midilli’deki sığınmacılar yeni kampa taşınıyor

Midilli’deki sığınmacılar yeni kampa taşınıyor

17.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

Yunan polisi, Moria kampını küle çeviren yangının ardından yüzlerce sığınmacıyı Midilli adasında yeni kurulan kampa taşımaya başladı.

Midilli’deki sığınmacılar yeni kampa taşınıyor

Midilli Adası'nda görev yapan Yunan polisleri sabahın erken saatlerinde çadırlarda konaklayan sığınmacıları uyandırarak yangının ardından hızla kurulan geçici kampa taşınacakları bilgisini verdi. Reuters'e konuşan bir görgü tanığı, Midilli'de ortamın sakin olduğunu ve sığınmacıların yavay yavaş yeni kalacakları geçici kampa doğru harekete geçtiklerini anlattı. Polisten yapılan açıklamada, taşınma işleminin halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığı belirtildi. Atina hükümeti sığınmacıların yeni kampa taşınmalarının birkaç gün içinde tamamlanmasını bekliyor.

Bir yardım örgütü bünyesinde Midilli'de gönüllü olarak görev yapan Alman doktor Gerhard Trabert, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, "Şu ana kadar her şey barışçıl bir şekilde ilerliyor" dedi. Trabert yanan kampın etrafında ve içinde binlerce sığınmacının bulunduğunu tahmin ettiğini de aktardı.

Yunan sağlık kurumu EODY'nin başkanı Panagiotis Arkomaneas, Yunan radyosu Skai'ye verdiği demeçte, "İnsanları yeni kampa taşımalıyız. Sokaklarda kalırlarsa, hijyen açısından bir bomba olur" dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, çalışanlarının gece boyunca göçmenlere erişimin engellendiğini ileri sürdü. Örgüt Twitter'den yaptığı açıklamada, "Mültecileri yeni kampa taşımak için polis operasyonu devam ediyor. Ama bu tıbbi yardımı engellememeli" ifadelerini kullandı.

Kara Tepe adlı bölgede inşa edilen yeni kampa şimdiye kadar yaklaşık iki bin sığınmacı yerleştirildi. Yangın sonucu barınaklarını kaybeden yaklaşık 12 bin sığınmacı ise hala sokaklarda ve açık alanlarda kalıyor. Adada hijyen koşularını gittikçe zorlaştığı bilgileri de geliyor.

Yetkililer, çok sayıda sığınmacının yeni geçici kampa taşınma konusunda isteksiz olduğunu belirtiyorlar. Sığınmacıların burada kilit altına alınıp, aylarca izole bir şekilde yaşamaktan endişe ettikleri kaydediliyor. Sığınmacılar adadan anakaraya götürülmeyi talep ediyorlar.

Gemilerde konaklama teklifi

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley tur gemilerinin sığınmacıları bir süreliğine kabul etmeleri halinde bunun bir rahatlamaya yol açabileceğini söyledi. Alman basınına konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı, seyahat gemilerinin ücret talep etmeden yardım teklifinde bulunduklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun bu teklife hızlı bir şekilde cevap vermesi gerektiğini ifade eden Barley, "Hem sığınmacılar hem de adalılar başarısız Avrupa sığınma politikasının piyonu haline geldi" dedi.

Alman seyahat şirketlerinden yardım teklifi

Almanya merkezli "Phoenix Reisen" adlı tur şirketi yardıma hazır olduklarını açıkladı. Şirketin genel müdürü Johannes Zurnieden, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Para ile ilgilenmiyoruz. Gemiyi de hediye edebiliriz" dedi. Midilli'deki durumun aciliyetine dikkat çeken Zurnieden, "Almanya'da kullanmadığımız gemilerimiz var, Midilli halkı tuvaletsiz ve nerede uyuyacaklarını bilmiyorlar. Bir gemi kesinlikle yol kenarından daha iyidir" diye konuştu.

Diğer Alman seyahat şirketi TUI de yardım için hazır olduklarını açıkladı. Bir şirket sözcüsü,"Prensip olarak, tartışmalara ve gemilerin kullanımına açığız" dedi.

rtr, afp, dpa, epd/TY, EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizlediBoeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir? Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Skandal: 15 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 15 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Fransız polisi maske takmayan adamın kafasını çiğnedi!
Fransız polisi maske takmayan adamın kafasını çiğnedi!
13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!
13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü
Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.