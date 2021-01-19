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Midilli'ye geçen 27 sığınmacı kurtarıldı

19.01.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Midilli'ye geçen 27 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye'den botla Midilli Adası'na ulaşan 27 sığınmacı, geceyi hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu kıyıda geçirdikten sonra, Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Bir sığınmacı ise yaşamını yitirdi.Yunan sahil güvenlik güçleri, Ege Denizi'ndeki Midilli Adası kıyısında 27 sığınmacıyı kurtarırken, bir sığınmacının da cansız bedenine ulaştı. Sahil güvenlik sözcüsü tarafından salı günü yaptığı açıklamada, bir botla Türkiye'den Midilli Adası'na gelen sığınmacılar arasında bir çocuk ve 15 kadının bulunduğu belirtildi. Henüz bulunmayan bota ise ne olduğunun bilinmediği kaydedildi.

Yunan yetkililerin verdiği bilgiye göre, çoğu Somalili olan sığınmacıların pazartesi akşamı Midilli'ye ulaştığı ve geceyi hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu kıyıda geçirdiği belirtildi. Bir erkeğin, hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle donarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Kurtarılan sığınmacıların Midilli kentindeki bir hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Geçen yıllarda Türkiye'den Yunan adalarına botlarla geçmek isteyen çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Muhafazakar Yunan hükümetinin geçen yıldan beri uyguladığı sıkı önlemler nedeniyle Ege Denizi'ndeki adalara botlarla ulaşan sığınmacıların sayısında azalma kaydedildi.

Yunan yetkililer, göçmenleri uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri göndermekle suçlanıyor. Bu geri göndermelerin de sığınmacı sayısında düşüşe yol açtığı tahmin ediliyor. Avrupa ve Alman basınında yer alan haberlerde, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex'in de Yunanistan'ın sığınmacıları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri göndermesine karıştığı iddia edilmişti.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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