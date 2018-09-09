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Midilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 23:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mensubu olduğu öne sürülen 15 kişi, yanlarındaki 4 çocuk ile birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya hazırlanırken yakalandı.

Midilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mensubu olduğu öne sürülen 15 kişi, yanlarındaki 4 çocuk ile birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya hazırlanırken yakalandı.
Bugün saat 17.00 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan köprünün altında bulunan eski bir balıkhanenin iskelesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlanan gruba, polis tarafından operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen 15 kişi, yanlarındaki 4 çocuk ile birlikte yakalandı. Daha önce kamu kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları şüphesiyle görevlerinden ihraç edildiği öğrenilen 15 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 15 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Midilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandıMidilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandıMidilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandıMidilli'ye kaçmak isteyen 15 FETÖ'cü yakalandı

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