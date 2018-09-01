Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 4 kişi ile 2 çocuğu yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterlerken yakalandı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dün gece Ayvalık Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada, fiber tekneyle Midilli Adası'na kaçma girişiminde bulunan ve içinde 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etti. Ekipler, 2'si çocuk 6 kişiyi yakalayarak karaya çıkardı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik tespiti ve GBT sorgusu neticesinde 4 şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi şüphesiyle Bursa'da haklarında adli işlem yapıldığı ve Midilli Adası'na kaçmak için organize hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 13 bin Euro ve 5 bin 350 Dolar ele geçirildi. Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

4 şüphelinin FETÖ davalarında aranan, uzun süredir aileleriyle birlikte saklanan ve görevlerinden ihraç edilmiş öğretmen oldukları belirtildi.

