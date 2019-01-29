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Midyat itfaiye ekipleri 2018’de 851 olaya müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Midyat itfaiye Grup Amirliği ekiplerinin 2018’de 851 olaya müdahale ettiği belirtildi.Midyat İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görevlerini sürdürüyor.

Midyat itfaiye ekipleri 2018’de 851 olaya müdahale etti

Mardin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Midyat itfaiye Grup Amirliği ekiplerinin 2018’de 851 olaya müdahale ettiği belirtildi.
Midyat İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görevlerini sürdürüyor. 2018 yılı içerisinde 123 su baskını, 117 hayvan kurtarma, 84 bina yangını, 66 trafik kazası, 90 mahsur kalma, kapı açma, 348 ot anız yangını ve 23 trafo yangını olmak üzere 851 olaya müdahale edildi. Çalışan personeliyle 7/24 görev başında olan ekipler, vatandaşın huzur ve güvenliği için adeta hazır bekleyen ekipler, her an gelecek ihbara karşılık hazır duruyor.
2018 yılı boyunca bu faaliyetlerin dışında, eğitim ve tatbikat düzenleyen ekipler, kamu kurumu ve okullarda uygulamalı tatbikatlar da verdi.

Midyat itfaiye ekipleri 2018’de 851 olaya müdahale etti

Midyat itfaiye ekipleri 2018’de 851 olaya müdahale etti

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