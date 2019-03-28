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Midyat millet bahçesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

Midyat millet bahçesi açıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesi hizmete girdi.

Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 60 dönümlük alanda 5 milyon liraya mal olan millet bahçesine Binbaşı Abdurrahman Efendi ismini verdiklerini söyledi.

Bahçede 10 bin çam ağacı, süs havuzları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, kafeterya, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortunun yer aldığını bildiren Nasıroğlu, "Bu vatana sahip çıkmak, Atatürk'ün bize gösterdiği yolda hareket etmek, Misakımilli sınırlarımızı korumak hepimizin görevidir. Bu ülke hepimizindir." dedi.

Millet bahçesine dinlenmek için geldiklerini belirten Fatma ve Ahmet Velit Peksel çifti projenin gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Celal Bayar da ailesiyle geldiğini ve güzel vakit geçirdiğini kaydederek, "Millet bahçesine kavuştuğumuz için sevgili Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Midyat'ın Millet Bahçesi’nin açılışı gerçekleşti

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