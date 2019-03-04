Midyat sıfır atık projesinde pilot ilçe olmaya aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında pilot ilçe uygulamasına Mardin’in Midyat ilçesi aday oldu. Midyat ilçesinde bulunan Haşimoğlu Geri Dönüşüm ve Atık Entegre Tesisi pilot ilçe seçilmeyi bekliyor. Midyat ilçesinde, dede mesleği hurdacılıktan yola çıkarak ailelerini geçindiren Hayrettin, Zeki, Mesut ve Engin Çiçek kardeşler 45 milyon lira maliyetle kurdukları Geri Dönüşüm ve Atık Entegre Tesisinde sosyal alanlarla birlikte 400’ün üzerinde istihdam sağlayarak ’Sıfır Atık Projesi’ne pilot ilçe için aday olmak istiyor. Yaklaşık 30 yıldır atık ve hurdacılık yapan kardeşler, Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi AŞ’yi kurdu ve şirket bünyesindeki geri atık tesislerinde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri kazanımı için çalışmalar yürütüyor. Çiçek kardeşler, 2 yıl önce ilçe girişinde sıfır atık vizyonu ile kurmaya başladıkları tesis içerisinde mesire alanı, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi ve atık müzesinin de bulunacağı tesisi Mardin’in Midyat ilçesine kazandırdı. Midyatlı İş Adamı ve Haşimoğlu Geri Dönüşüm Çevre Entegre Tesisinin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çiçek, Türkiye’nin ve Güneydoğu’nun en büyük geri dönüşüm tesisini kurduklarını ve yıllık yaklaşık 250 bin ton atığın geri dönüştürülerek bölgeye kazandırıldığını belirterek, Emine Erdoğan’dan bölgeye moral ve destek olması için sıfır atık projesinde Midyat’ın pilot ilçe olması için destek beklediklerini kaydetti. Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber yatırımcıların dikkatini çekmek, yatırımlarını arttırmaları ve Sıfır Atık Projesine tam destek olmak için Midyat’tan aday olduklarını ifade eden Çiçek, öz sermayeleri ile bölgenin kalkınması ve bu proje ile Güneydoğu’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

80 dönüm arazide dev atık tesisi

Midyat’ın bu proje ile desteği hak edecek bir yatırım yaptıklarını söyleyen Çiçek, “Biz bu tesisi memleketimize hizmet ve istihdamı artırmak için yaptık. Geri dönüşüm tesis toplam 63 dönüme yakın hayvanat bahçesi, müzesi ve botanik bahçesi ile 80 dönüme yakın bir tesis. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, katı atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak. Sıfır atıkla alakalı Cumhurbaşkanlığı himayesinde de Emine Erdoğan hanımefendinin yürüttüğü bu projeye destek vermek için bunu hazırladık. Yeraltı yer üstü makine tesisatını buna göre hazırladık. Şuan 45 milyonu geçen bir yatırım oldu. Tamamını kendi öz sermayemizle yaptık. Tesisimizin yapım aşamasında hiç bir şeyi devletten beklemedik, hazine arazi kullanmadık ve tesisimizi kendi arazimizde inşa ettik. Bölgede istihdamı sağlamak adına çok çaba sarf ettik ve bu tesisi ilk etapta bölgemize daha sonra tüm Türkiye’ye kazandırdık” dedi.

"Yıllık 250 bin ton atık geri dönüşecek"

Yıllık 250 bin ton üzerinde geri dönüşüm ham madde çalışması yapacaklarını kaydeden Çiçek, "Burada atıkları yıkadığımız yağmur suyunu bile geri dönüşüme kazandıracağız. Hayvanat bahçesi, botanik bahçe, tarihi müze olacak. Müzeyi kurmaktaki amacımız hurdalardan antik eserler çıkabiliyor halka açık olarak hem sosyal alanları ile hem doğası ile halkımızın hizmetine olacak. Avrupa’da ve Türkiye’de yaptığım çalışmalarda böyle bir tesise rastlamadım. Mardin ve Midyat’a yıllık bir milyonun üzerinde turist geliyor. Bu projede Emine Erdoğan hanımefendiden pilot ilçe olmak için manevi olarak bize destek hediye olursa bölgemiz adına güzel olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Tesisin yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve bünyesinde vatandaşlar için bir sosyal alan oluşturduklarını kaydeden Çiçek, tesiste geri dönüşüm müzesi, hayvanat bahçesi, sosyal tesisler ve mesire alanları barındıracağını ve gerçek anlamda ekolojik bir geri dönüşüm tesisi olmak üzere geri sayım başladığını dile getirdi. Tesisin yenilenebilir enerji sistemi, güneş panelleri ile enerji ihtiyacını karşıladığını ve yağmur suyu kullanım ile atıksu geri dönüşüm sistemine sahip olduklarını söyleyen Çiçek, tehlikeli, tehlikesiz ve katı atıklar geri dönüşüme kazandırılarak hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağlanacağını kaydetti.