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Midyat’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 07:18 | Son Güncelleme

Mardin Midyat ilçesinde, minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Midyat’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre gece saatlerinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 LH 347 plakalı kamyonet ile 34 JU 7485 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 7. kilometresindeki Acırlı Şeyh Eles kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan yolculardan Fikret Acap (17), İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi ve Abdurrahim Ertem 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fikret Acap, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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(AA)

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mardin Midyat trafik kazası

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