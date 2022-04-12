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Midyat'ta toz taşınımı! Göz gözü görmüyor

12.04.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin güneyinden gelen ve 1 haftadır etkisini sürdüren toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde görüş uzaklığının düşmesine neden oldu. Sürücüler toz nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok kişi de tozdan etkilenmemek için maske taktı.

Midyat'ta toz taşınımı! Göz gözü görmüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1 haftadır etkili olan toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan toz bulutuyla görüş uzaklığının düşmesi sonucu sürücüler, zor anlar yaşadı. Evlerin ve araçların üzeri toz tabakasıyla kaplandı, birçok kişinin de tozdan etkilenmemek için maske taktığı görüldü.

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Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bölgede hava sıcaklıklarının 7-10 derece azalmasının beklendiğini belirterek, pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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