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Midyat ve Aydınlı öğrencilerden 4 dilli konser

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 'Türkülerde ve oyunlarda kardeşlik' projesi kapsamında Aydın ve Midyatlı öğrencilerden oluşan koro, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser verdi.

Midyat ve Aydınlı öğrencilerden 4 dilli konser

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, 'Türkülerde ve oyunlarda kardeşlik' projesi kapsamında Aydın ve Midyatlı öğrencilerden oluşan koro, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser verdi. Konserden sonra Aydın'ın zeybek oyunu ve Mardin halayı performansını sergileyen öğrenciler, gönülleri fethetti.
Midyat Fen Lisesi'nde dün akşam düzenlenen konser ve halk oyunları gösterisine, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Abdurrahim Güneş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.
'Türkülerde ve oyunlarda kardeşlik' projesi kapsamında Midyat ve Aydın'dan öğrencilerin oluşturduğu koro, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 ayrı dilde konser verdi. Ardından Aydın'ın zeybek oyunu ve Mardin'in halayı ile gösterilerine devam eden öğrenciler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Türkülerde ve Oyunlarda Kardeşlik' projesi kapsamında Midyat İMKB Anadolu Lisesi ile Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneğini hayata geçirdi. Proje Kapsamında Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde konser veren Midyat ve Aydınlı öğrenciler, daha sonra hep birlikte Harmandalı, Aydın Zeybeği, Reyhani, Şemmame, Halay, Delilo ve Raks oyununu oynadı.
Ücretsiz düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren programda, izleyiciler koro ve halk oyunlarını uzun süre alkışladı. Programın ardından ilçe protokolü tarafından müzik ekibine çiçek takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

Midyat ve Aydınlı öğrencilerden 4 dilli konserMidyat ve Aydınlı öğrencilerden 4 dilli konser

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