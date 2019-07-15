HABER

Midyat'ta 15 Temmuz şehidi polis anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı.

Midyat'ta 15 Temmuz şehidi polis anıldı

Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Midyatlı polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı. Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Rızvar Eroğlu, Belediye Başkanı Veysi Şahir, İlçe Jandarma Komutanı Albay Mustafa Akın, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi Bekdaş'ın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim ile mevlit okutuldu.

FOTOĞRAFLI

Midyat'ta 15 Temmuz şehidi polis anıldıMidyat'ta 15 Temmuz şehidi polis anıldıMidyat'ta 15 Temmuz şehidi polis anıldıMidyat'ta 15 Temmuz şehidi polis anıldı

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler
Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybettiHain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

Ve başladı! Akın ediyorlar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.