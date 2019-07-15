Midyat'ta 15 Temmuz şehidi polis anıldı

Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Midyatlı polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı. Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Rızvar Eroğlu, Belediye Başkanı Veysi Şahir, İlçe Jandarma Komutanı Albay Mustafa Akın, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi Bekdaş'ın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim ile mevlit okutuldu.

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