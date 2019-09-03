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Midyat'ta 5 bin Süryani, Mor Gabriel'i andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

SÜRYANİ azizi Mor Gabriel, ölümünün 1351'inci yıl dönümünde Mardin'in Midyat ilçesindeki Deyrulumur Manastırı'nda düzenlenen ayin etkinliğiyle anıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı.

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- SÜRYANİ azizi Mor Gabriel, ölümünün 1351'inci yıl dönümünde Mardin'in Midyat ilçesindeki Deyrulumur Manastırı'nda düzenlenen ayin etkinliğiyle anıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı.

Yaşadığı dönemde metropolitlik mertebesine yükselen Süryani azizi Mor Gabriel için kendi ismini taşıyan ve dünyanın en eski manastırlarından biri olarak kabul edilen Deyrulumur Manastırı’nda ölümünün 1351’inci yıl dönümünde düzenlenen ayinle anıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı. Süryani Ortodoks cemaatine din adamı yetiştiren, Süryanice’nin yaşatılmasına da öncülük eden Deyrulumur Manastırı’nda Midyat Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, Hollanda'dan Metropolit Hanna Aydın ve İsveç'ten de Metropolit Benyamin Ataş'ın önderliğinde, papaz ve rahiplerin katıldığı ayinde İncil okunup, Mor Gabriel için dua edildi.

Ayinde konuşan Midyat Turabdin Metropolit Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş, bugün Mor Gabriel'in bayramı olduğunu söyledi. Aktaş, "Tüm Süryaniler bugün burada toplandık. Avrupa'dan gelen ve bizim burada yaşayan ruhanilerimiz, kahinlerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla çok kalabalık bir gün oldu. Coşkulu bir ayin gerçekleştirdik, bu sebeple hepimiz mutluyuz. Yılda bir defa azizimiz için bu günü kutluyoruz" dedi.

'MOR GABRİEL MANASTIRI BİZİM İÇİN İKİNCİ KUDÜS SAYILIYOR'

Mor Yakup Mastırı Rahibi Daniel Savcı, Mor Gabriel'in Süryaniler için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bugün Süryaniler olarak çok mutluyuz. Mor Gabriel öyle bir aziz ki, yaşarken birçok mucize gerçekleştirmiştir. Süryaniler için bir kolon olmuş, çok değer veriliyor ona. Mor Gabriel Manastırı Süryaniler çok önemli bir yer, çünkü burada hem Mor Gabriel'in hem de 12 bin azizin mezarı var. Bu sebeple Mor Gabriel Manastırı bizim için ikinci Kudüs sayılıyor. Buranın önemli bir kutsallığı var" diye konuştu.

Ayinden sonra misafirlere dev kazanlarda pişirilen yemekler ikram edilirken, Süryaniler gün ağarıncaya kadar İncil okudu. Sabah ayininde ise metropolitler Timetheos Samuel Aktaş, Hanna Aydın ve Benyamin Ataş, önderliğinde tekrar bir araya gelen Süryaniler, anma törenini ‘Kıddas’ adını verdikleri son ayinle tamamladı.

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