Midyat'ta 5 bin Süryani, Mor Gabriel'i andı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- SÜRYANİ azizi Mor Gabriel, ölümünün 1351'inci yıl dönümünde Mardin'in Midyat ilçesindeki Deyrulumur Manastırı'nda düzenlenen ayin etkinliğiyle anıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı.

Yaşadığı dönemde metropolitlik mertebesine yükselen Süryani azizi Mor Gabriel için kendi ismini taşıyan ve dünyanın en eski manastırlarından biri olarak kabul edilen Deyrulumur Manastırı’nda ölümünün 1351’inci yıl dönümünde düzenlenen ayinle anıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı. Süryani Ortodoks cemaatine din adamı yetiştiren, Süryanice’nin yaşatılmasına da öncülük eden Deyrulumur Manastırı’nda Midyat Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, Hollanda'dan Metropolit Hanna Aydın ve İsveç'ten de Metropolit Benyamin Ataş'ın önderliğinde, papaz ve rahiplerin katıldığı ayinde İncil okunup, Mor Gabriel için dua edildi.

Ayinde konuşan Midyat Turabdin Metropolit Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş, bugün Mor Gabriel'in bayramı olduğunu söyledi. Aktaş, "Tüm Süryaniler bugün burada toplandık. Avrupa'dan gelen ve bizim burada yaşayan ruhanilerimiz, kahinlerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla çok kalabalık bir gün oldu. Coşkulu bir ayin gerçekleştirdik, bu sebeple hepimiz mutluyuz. Yılda bir defa azizimiz için bu günü kutluyoruz" dedi.