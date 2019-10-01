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Midyat’ta 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 264 gram esrar ele geçirildi.

Midyat’ta 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 264 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi’nde görevli güvenlik korucuları, durumundan şüphelendikleri araç ve motosikleti durdurmak istedi. Güvenlik güçleri, dur ihtarına rağmen ilerlemeye devam eden sürücüleri durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Şüphelilerin buna rağmen kaçması üzerine bölgede jandarma tarafından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, sarılmış vaziyette içimlik esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi de gözaltına alındı. Şahıslardan 3’ünün götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesinde yapılan tahlillerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Sürücüye, uyuşturucu ve alkollü araç kullanmaktan toplam 6 bin 169 lira, emniyet kemeri olmadan kullanmaktan 108 lira para cezası kesilip, sürücü belgesine 5 yıl 6 ay el konuldu. Kullanılan araç da trafikten men edildi.
Bölgede operasyonunu sürdüren jandarma ekipleri daha sonra da motosikletin izine ulaştı. Motosikleti takip eden ekipler üzerinde bulunan 2 kişinin, kırsal bir alanda taş parçaları arasına çuval içinde uyuşturucu sakladığı tespit etti. 2 kişi gözaltına alınırken çuvalda ise 6 kilogram 264 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şahıs, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Zanlılardan 1’i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 zanlıdan 2’si tutuklanırken, 3’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Midyat’ta 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Midyat’ta 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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