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Midyat'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Midyat'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Midyat- Mardin karayolunun 7'nci kilometresi Acırlı Şeyh Eles kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LH 347 plakalı kamyonet ile 34 JU 7485 plakalı minibüs çarpıştı. Kasası kopan kamyonet ile minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, her iki araçta bulunan İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi, Abdurrahim Ertemişi ve Fikret Acap (17) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fikret Acap doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Fikret Acap'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, yaralıların tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Midyat'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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