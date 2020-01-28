HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Midyat'ta şehit askerin ismi sokağa verilecek

Midyat'ta şehit askerin ismi sokağa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Midyat'ta şehit askerin ismi sokağa verilecek

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde şehit uzman onbaşı Fatih Akbulut'un adı sokağa verilecek.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan şehit uzman onbaşı Fatih Akbulut'un baba evini ziyaret etti.

Şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut ve aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Dundar, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Dundar, "Allah sabırlar versin. Bir ihtiyaç olduğunda hepimizin kapısı açık. Her zaman yanınızdayız." dedi.

Belediye Başkanı Şahin de ismini yaşatmak amacıyla şehidin adını baba evinin yanındaki sokağa vereceklerini bildirdi.

İlçe Müftüsü Bilik'in okuduğu duanın ardından şehidin ailesine Türk bayrağı tablosu hediye edildi.

Ziyarette, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Milletvekili Çakır depreme televizyon stüdyosunda yakalandıMilletvekili Çakır depreme televizyon stüdyosunda yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Midyat

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Son dakika: Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Küçük Muhammed'in işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İşkence edilerek öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.