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Midyat'ta sel mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde dün gece etkili olan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalanlar, Kaymakam Hüseyin Tekin'in bildirmesiyle bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı.

Midyat'ta sel mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde dün gece etkili olan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalanlar, Kaymakam Hüseyin Tekin'in bildirmesiyle bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı.
Midyat ilçesinde Cumartesi günü başlayan yağış, dün gece etkisini artırmasıyla Bahçelievler, Cumhuriyet, Sanayi ve Gölcük mahallelerinde sel oluşmasına neden oldu. Selin yaşandığı Cumhuriyet mahallesinde saat 03.30'da 2'si çocuk, 6 kişinin mahsur kaldığının bildirildiği Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, AFAD ve itfaiyeyi arayıp bölgeye ekip istedi. Kaymakam Tekin'in ihbarıyla harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan 6 kişiyi botlarla kurtardı.
Sel nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını anlatan Kaymakam Hüseyin Tekin, "Gece saat 03.30 sıralarında aşırı yağıştan dolayı Cumhuriyet mahallesinde bulunan bazı evlere su girdiği ve orada bulunan 6 vatandaşın yağmur sularından dolayı mahsur kaldıkları ihbarını almam üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdim. Aşırı yağışlardan dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıp güvenli bir bölgede yakınlarına teslim ettik. Bizim burada su birikintileri oluşma sebebi genelde evlerin dere yataklarına kurulmasıdır. Yüksek yerlerden gelen yağmur suları bu dere yataklarına doğru geldiği için böyle tatsız bir olay oluştu. Gerekli tedbirlerimizi aldık vatandaşımızın 7 gün 24 saat yanındayız. Evlerinde eşyaları zarar gören vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa elimizden gelen yardımı yapacağız" dedi.
Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Hasan Çelik ise sel nedeniyle evlerini kanalizasyon suyu bastığını ifade ederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Sel mağduru Necdet Aktaş de "Yetkililerden bir çözüm yolu bulunmasını istiyoruz. Sağlam bir eşyamız da kalmadı. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi evler oturulacak halde değil. Burada yağmur suları birikiyor. Evimizde artık kalamıyoruz, misafirliğe gidiyoruz. Artık bize bir çözüm yolu olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Midyat'ta sel mahsur kalanlar botlarla kurtarıldıMidyat'ta sel mahsur kalanlar botlarla kurtarıldıMidyat'ta sel mahsur kalanlar botlarla kurtarıldıMidyat'ta sel mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

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