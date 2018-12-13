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Midyat'ta selde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Sivritepe Mahallesinde, sağanak nedeniyle biriken sel suları arasında mahsur kalan kamyonette bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu donmak üzereyken kurtarıldı.

Ahmet AKKUŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Sivritepe Mahallesinde, sağanak nedeniyle biriken sel suları arasında mahsur kalan kamyonette bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu donmak üzereyken kurtarıldı.

Midyat'tın Sivritepe Mahallesinde seyir halindeki kamyon, dün gece saatlerinde şiddetli akan sel suları arasında kaldı. Kamyonda bulunan 2 kişi kişi, aracın üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, selde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Havanın soğuk olmasından dolayı donma tehlikesi yaşayan iki kişi, iftafiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Midyat Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Öte yandan suda kalan kamyonetin çıkarılması için başlatılan ise çalışmalar sürüyor.

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