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Midyat'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

Midyat'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı kavgada vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Midyat'ın Yolbaşı Mahallesi kırsalında Hıdır Zengin (27) ve Bekir Zengin (25) ile aralarında önceden husumet olduğu belirtilen S.İ. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

S.İ'nin kavgada silahla ateş etmesi sonucu yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Hıdır Zengin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri S.İ'yi gözaltına aldı.

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