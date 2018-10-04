Midyat'ta terör örgütü PKK'nın katlettiği 26 kişi anıldı

Saldırıda kız kardeşini kaybeden Abdullah Akay, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Kayalıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ağırman da saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

Bilik, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen 7 asker için de dua ederek, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa diledi.

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesi Kayalıpınar Mahallesi'nde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 26 kişi, tören ve mevlit programı ile anıldı.

"Allah bu acıyı hiç kimseye göstermesin. Tüm devletimizin başı sağ olsun, bayrağımız var olsun." diyen Akay, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Saldırıda annesini ve kardeşini kaybeden Abdullah Akan ise annesini yitirmenin acısını yıllarca yaşadığını dile getirdi.

Akan, saldırıda hayatını kaybedenler arasında amcasının ve halasının da bulunduğunu belirterek, "Bu vesileyle tüm şehit ve şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kederli ailelerine sabır temenni ediyorum." diye konuştu.

Törene, Dernekler Masası Müdürü Rıdvan Arslan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

