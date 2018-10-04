Midyat'ta terör örgütü PKK'nın katlettiği 26 kişi anıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesi Kayalıpınar Mahallesi'nde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 26 kişi, tören ve mevlit programı ile anıldı.
Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal'ın katıldığı tören kapsamında terör saldırısında hayatını kaybeden 26 kişinin mezarı ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, katılanlara dua ettirdi.
Bilik, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen 7 asker için de dua ederek, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa diledi.
Kayalıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ağırman da saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.
Saldırıda kız kardeşini kaybeden Abdullah Akay, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.
"Allah bu acıyı hiç kimseye göstermesin. Tüm devletimizin başı sağ olsun, bayrağımız var olsun." diyen Akay, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.
Saldırıda annesini ve kardeşini kaybeden Abdullah Akan ise annesini yitirmenin acısını yıllarca yaşadığını dile getirdi.
Akan, saldırıda hayatını kaybedenler arasında amcasının ve halasının da bulunduğunu belirterek, "Bu vesileyle tüm şehit ve şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kederli ailelerine sabır temenni ediyorum." diye konuştu.
Törene, Dernekler Masası Müdürü Rıdvan Arslan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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