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Midyat'ta uyuşturucuya 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde polislerin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde polislerin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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