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  4. Midyat’ta yangın çıkan binadaki 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Midyat’ta yangın çıkan binadaki 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Seyitler Mahallesi 7.

Mardin’in Midyat ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Seyitler Mahallesi 7. Cadde üzerindeki 37 numaralı evin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 6 kişi merdivenli itfaiye aracı yardımı ile kurtarıldı. Yangında evin mutfağı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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