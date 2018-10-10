Midyat'ta yolcu minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 14 yaralı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Mityat ile Dargeçit karayolunda, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Midyat-Dargeçit yolunun 4’üncü kilometresinde, sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 47 KV 023 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 44 NV 516 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar hurdaya dönerken, 14 kişi de yaralandı. Kaza haberinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi. Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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