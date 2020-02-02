Midyat’ta yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Mardin’in Midyat ilçesinde güvenlik güçlerince yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsünde bulunan vatandaşların üstleri arandı. Yapılan aramada bir yolcunun üzerinde esrar maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği kaydedildi.

