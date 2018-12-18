Midyat'ta yüksekokul öğrencilerinden örnek çalışma

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, Midyat Meslek Yüksekokul öğrencileri, 'Okulum Şahane' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul duvarlarını resimlerle süslüyor.

Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Midyat Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitim gören 9 öğrenci, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, 3 katlı Vali Kemal Nehrozoğlu İlk ve Ortaokulu'nun iç duvarlarına Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana ve Yunus Emre'nin portrelerini çizerek, sözlerini yazdı. Ayrıca kitap okumayı sevdirecek kalem, kitap ve okuyan çocuk gibi temaların görselleştiği okul duvarları rengarenk görünüm kazanırken başta öğrenciler olmak üzere velilerin de ilgisini çekiyor.

Okul Müdürü Kerim Işık, projenin kendi okullarında uygulanmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Projede emeği geçen Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Taş, Midyat Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Halil Karadaş, öğrenci temsilcisi Şeyma Doğanay ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

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