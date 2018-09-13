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Midyat'taki okulun sınıf listesi, sosyal medyada ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Midyat ilçesindeki bir okulun sınıfına ait olduğu belirtilen öğrenci listesi sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Midyat'taki okulun sınıf listesi, sosyal medyada ilgi gördü

Ferit ASLAN- Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesindeki bir okulun sınıfına ait olduğu belirtilen öğrenci listesi sosyal medyada büyük ilgi çekti. 4 etnisiteden isimlerin bulunduğu liste için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere' yorumları yaptı. Midyat Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Murat Atasever, söz konusu listeye benzer listenin kendi okullarında da olduğunu ifade ederek, "Midyat, hoşgörü, çok kültürlü ve kardeşlik kentidir. Biz onların çan sesine, onlar bizim ezan sesimize alıştı" dedi.
Sosyal medya'da dün, 'Midyat'ta bir sınıf listesi' başlığı ile paylaşılan, aynı sınıfta okuyan öğrencilerin isimlerinin bulunduğu liste, beğeni topladı. İsimler arasında Süryani isimleri Barbara, Filipos, Kristina, Ninva ve Aleks, Kürtçe isimler Besse, Siyament, Ziğayra, Şilan ve Rojda, Arapça kökenli Elif ve Rahmetullah ile Türkçe isimler yer aldı. Dinlerin ve dillerin birlikte yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşadığı Midyat ilçesinde bir okula ait olduğu belirtilen listenin hangi okulun sınıfına ait olduğu belirtilmedi.
'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLKÖĞRETİM OKULU'
Binlerce beğeni alan öğrenci isim listesi için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere sözünün tanımı', 'İşte yüce mevlamın çiçek bahçesi tek renk değil, tek çeşit değil, rengarenk çeşit çeşit her türlü çiçek var bu bahçede, kardeşçe yaşamak nasip olsun inşallah', 'O sınıfın öğretmeni olmak isterdim', 'Şahane bi mozaik bu yaaa', 'Evrensel bir sınıf', 'Görmeyi isterdim doğrusu', 'İnançların mozaiği Midyat', 'Medeniyetler beşiği dediklerinin ispatı belgesi', 'Yoklamayı yapmak bu kadar zevkli olmamıştı' ve 'Birleşmiş Milletler Genel Kurul listesi gibi mübarek' gibi yorumlar yaptı.
'BİZ ÇAN SESİNE, ONLAR EZAN SESİNE ALIŞTI'
Midyat ilçesinde 4 farklı etnisiteden öğrencilerin yoğun olarak eğitim ve öğretim gördüğü Mustafa Keemal İlkokulu'nun Müdürü Murat Atasever, listeye fazla şaşırmadıklarını, çünkü yıllardır okullarında farklı dil ve dinlerden öğrencilerin birlikte hoşgörü içinde eğitim gördüğünü söyledi. Atasever, sınıflarda oluşan çok kültürlülüğün renkli bir tablo oluşturduğunu belirterek, "Bizim okulda şimdi 100'e yakın öğrencimiz var. Türk, Kürt, Arap ve Süryani öğrenciler yıllardır Midyat'ta aynı sınıflarda eğitim görüyor. Biz onların bayramına, onlar bizim bayramımızı kutlamaya gelirler. Midyat, hoşgörü, çok kültürlü ve kardeşlik kentidir. Biz onların çan sesine, onlar bizim ezan sesimize alıştı" dedi.
Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ise yıllardır Türk, Kürt, Arap ve Süryani öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim gördüğünü ve bunun da renkli bir mozaik oluşturduğunu söyledi. Ergün, şu anda Midyat'ta yaklaşık 250 Süryani öğrencinin bulunduğunu ve söz konusu öğrencilerin diğer din ve etnisiteden çocuklarla birlikte sınıflarda yan yana eğitim gördüğünü söyledi. Geçmişte sınıf öğretmenlerinin bu renkli sınıflarda öğretmen olmak için yarıştıklarını da söyleyen Ergün, "Sınıflarda yan yana eğitim görmeleri, dostlukların oluşmasına neden oluyor. Bugüne kadar bir sorun yaşandığını görmedik" diye konuştu.

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Midyat'taki okulun sınıf listesi, sosyal medyada ilgi gördüMidyat'taki okulun sınıf listesi, sosyal medyada ilgi gördüMidyat'taki okulun sınıf listesi, sosyal medyada ilgi gördüMidyat'taki okulun sınıf listesi, sosyal medyada ilgi gördü

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