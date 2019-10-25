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Midyeci: Sürekli olmasa da bazen çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:31 | Son Güncelleme

YAPILAN araştırmalara göre Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer bulunuyor.

Elif Yavuz-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL (DHA) - YAPILAN araştırmalara göre Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer bulunuyor. Yüzde 91'le en yüksek plastik oranına ise denizlerin çöpçüsü olarak bilinen midye dolma sahip. Eminönü'nde midyecilik yapan Yasin Demir ise "Tek tük çıkıyor. Sürekli olmasa da bazen çıkıyor" dedi

"TEK TÜK ÇIKIYOR"

Greenpeace Akdeniz tarafından yayımlanan 'Türkiye'deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği' raporuna göre balıkların yüzde 44'ünde, midye dolmanın yüzde 91'inde mikroplastiklere rastlandı. Balıkların midelerinden alınan örneklerde özellikle tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer görüldü. İstatistiklere göre yüzde 65 kefalde yüzde 65, barbunda yüzde 63, mırmıda yüzde 34, tekirde ise yüzde 32 oranında plastiğe rastlandı. Eminönü'nde midye satan Yasin Demir, "Kaç senedir bu işi yapıyorum böyle bir şey yok. Tek tük çıkıyor. Sürekli olmasa da bazen çıkıyor. Hiç şikayet almadık. Müşteriye vermeden önce bakacaksın. Bakmadan verdiğin zaman şikayet gelir. Plastikleri denize attıkları için böyle oluyor. Denizleri insanlar kirletiyor mecbur midyeler de öyle olacak. Denizdeki çöpler midyeleri o hale getiriyor" diye konuştu.

"BALIKLAR YİYOR, BU DA DOĞAL OLARAK İNSANA GEÇİYOR"

Faysal Şahmaroğlu ise tek kullanımlık plastik tüketiminin bırakılması gerektiğini belirtti. Şahmaroğlu, “Midye dediğiniz denizlerin temizleyicisi. Yapıştıkları yeri emiyorlar. Onların içerisinde plastik bulunması çok normal. Burada yapılması gerek şey, midye yemeyi kesmek yerine denizi kirletmeden düzgün midye yemeye çalışmak. Mutlaka herkes endişelenir. Endüstriyel atıklar denizlere geçiyor, denizlerden de doğal olarak balıklara geçiyor. Nasıl tarım ilaçları meyveler üzerinde etki bırakıp insan vücudu üzerinde tahribata yol açıyorsa, denize attığınız plastik maddeleri de balıklar yiyor, bu da doğal olarak insana geçiyor. İnsanların hasta olmasına hatta hiç bu bölgede görülmeyen hastalıkların görülmesine yol açıyor" dedi.

Osman Ekinci ise “İnsanlar biraz duyarlı olsa denizde bir şey atmasa biz de hem temiz balık tutacağız hem temiz balık yiyeceğiz. İnsanların duyarlı olması lazım" uyarısında bulundu. Efrahim Kökten de, “Bunu hiç bilmiyordum. Tabii çevremizin kirliliğinden, insanlarımızın bilinçsizliğinden oluyor. Dikkatli olmak lazım her yerden yememek lazım" ifadelerini kullandı.

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