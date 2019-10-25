Midyeci: Sürekli olmasa da bazen çıkıyor

Elif Yavuz-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL (DHA) - YAPILAN araştırmalara göre Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer bulunuyor. Yüzde 91'le en yüksek plastik oranına ise denizlerin çöpçüsü olarak bilinen midye dolma sahip. Eminönü'nde midyecilik yapan Yasin Demir ise "Tek tük çıkıyor. Sürekli olmasa da bazen çıkıyor" dedi

"TEK TÜK ÇIKIYOR"

Greenpeace Akdeniz tarafından yayımlanan 'Türkiye'deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği' raporuna göre balıkların yüzde 44'ünde, midye dolmanın yüzde 91'inde mikroplastiklere rastlandı. Balıkların midelerinden alınan örneklerde özellikle tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer görüldü. İstatistiklere göre yüzde 65 kefalde yüzde 65, barbunda yüzde 63, mırmıda yüzde 34, tekirde ise yüzde 32 oranında plastiğe rastlandı. Eminönü'nde midye satan Yasin Demir, "Kaç senedir bu işi yapıyorum böyle bir şey yok. Tek tük çıkıyor. Sürekli olmasa da bazen çıkıyor. Hiç şikayet almadık. Müşteriye vermeden önce bakacaksın. Bakmadan verdiğin zaman şikayet gelir. Plastikleri denize attıkları için böyle oluyor. Denizleri insanlar kirletiyor mecbur midyeler de öyle olacak. Denizdeki çöpler midyeleri o hale getiriyor" diye konuştu.