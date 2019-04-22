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Midyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de gerçekleştirilen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde Kadir Çamur, kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a midye kabuğu içine koyduğu tektaş yüzükle evlenme teklifi etti.

Midyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif etti

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de gerçekleştirilen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde Kadir Çamur, kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a midye kabuğu içine koyduğu tektaş yüzükle evlenme teklifi etti. Edebiyat öğretmeni olan Çuluk, "Evet" diyerek, teklifi kabul etti.
Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde geçen hafta düzenlenen 2'nci Midye ve Balık Festivali, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Kadir Çamur, birlikte festival alanına gittiği kız arkadaşı edebiyat öğretmeni Tuğba Çuluk'un adını, sahneden "Kimliği bulundu" denilerek, anons ettirdi. Çuluk, sahneye çıktı. Genç kız, modaretörle sohbet ederken Kadir Çamur da yanına gitti. Bu sırada Çamur'un arkadaşları, daha önceden hazırladıkları evlilik teklifi yazılı afişi açtı. Aynı anda Kadir Çamur da Çuluk'un önünde diz çöküp, cebinden çıkardığı midye kabuğu içindeki yüzük ile evlenme teklifi etti. Tuğba Çuluk teklifi, "Evet" diyerek, kabul etti. Kalabalığın coşkuyla alkışladığı çift, dans ederek bu anı kutladı.
Hakkari’de vatani görevini yapan ve izinli olarak İzmir'e gelen Kadir Çamur, "Sosyal medya hesabından festivali düzenleyen kişilerle iletişime geçtim. Hemen yanıt verdiler. Çok kısa sürede programı ayarladık. Çok hoş bir sürpriz oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Midyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif ettiMidyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif ettiMidyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif ettiMidyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif etti

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