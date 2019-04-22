Midyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif etti

İzmir'de gerçekleştirilen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde Kadir Çamur, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a evlenme teklif etti. Arkadaşlarıyla birlikte sürpriz hazırlayan Çamur'un midyeden çıkan tektaş ile yaptığı evlenme teklifi, festivale damga vurdu.

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde geçen hafta düzenlenen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde, Kadir Çamur, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a evlenme teklifi etti. Festivalde, kimliğinin kaybolduğuna dair yapılan ilginç anonsla sahneye çıkan Çuluk, hayatının sürprizi ile karşılaştı. Tekliften haberi olmayan edebiyat öğretmeni, sahnede bir süre moderatör ile sohbet ettikten sonra erkek arkadaşı Kadir Çamur da yanına gitti.

Çiftin arkadaşları tarafından sahneye doğru evlenme teklifi afişi açıldığı sırada Kadir Çamur, midye içerisindeki yüzükle birlikte Tuğba Çuluk'a evlenme teklifi etti. Festivale damga vuran evlilik teklifine Tuğba Çuluk, 'Evet' dedi. Daha sonra genç çift sahnede dans etti. Askerlik görevini Hakkari'de sürdürdüğünü belirten Kadir Çamur, Hakkari'de görev yapıyorum. Evlilik teklifini izne geldiğimde gerçekleştirdim. Sosyal medya hesabından festivali düzenleyen kişilerle iletişime geçtim. Hemen geri dönüş yaptılar. Çok kısa bir süre içinde programı ayarladık. Çok hoş bir sürpriz oldu dedi.

