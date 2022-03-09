MIG-29 nedir? MIG-29 özellikleri nelerdir? Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak MİG-29 kararı!

MIG-29 özellikleri ve tarihi geçmişi ile merak ediliyor. Rus hükümeti tarafından finanse edilmekte olan MİG firması, 1940 senesinden beri üretimini sürdürüyor. Sivil ve askeri hava araçları üretimi gerçekleştiren MİG firması, günümüzde de Rusya'nın uçak envanterinin önemli bir kısmını karşılamakta. Peki MIG-29 nedir ve MIG-29 özellikleri nelerdir?

MIG-29 NEDİR?

MiG, resmi olarak Mikoyan Gureviç, Rus askeri uçaklarını üreten firma olarak bilinmektedir. Artem Mikoyan ve Mikhail Iosifovich Gurevich tarafından "Mikoyan-Gureviç" olarak kurulmuştur. Mikoyan'ın 1970'te ölümü üzerine Gureviç'in ismi düşmüştür. Ön eki ise MiG'dir.

Rus hükûmeti Mikoyan'ı Ilyushin, Irkut, Sukhoi, Tupolev ve Yakovlev'i "Birleşik Uçak Şirketi" olarak birleştirmeyi planlamaktadır. Aynı zamanda firma Kamov helikopter projesi gibi çeşitli araçların üretiminde de çalışmaktadır.

MIG-29 ÖZELLİKLERİ NELER?

Mikoyan MiG-29, Mikoyan Gureviç tarafından 1977 senesinde üretilmiştir. Dördüncü jenerasyona ait, üstün manevra yetenekli bir kısa menzil hava muharebe ve savunma uçağıdır. Pek çok ilklere imza atan MiG-29, ilk iki alternatifli hava alıklarına sahip uçaktır. Ham zeminli pistlerden kalkış yaparken yerden fırlayan yabancı cisimlerin motora zarar vermemesi için ön hava emişlerini kapatıp gövde üstünde, kokpitin iki yanında bulunan klapeleri açarak emiş yapmaktadır.

MiG-29 aynı zamanda ilk turbofan motorlu hava muharebe uçağı olarak tanımlanmaktadır. Tek kişilik ve çift motorlu bu uçağın NATO ve batıdaki karşılıkları F-15,F-16,F-18 dir. 28 ülkede kullanılmaktadır. Su-27’lerle beraber Rus Hava Kuvvetleri’nin ana avcı gücünü oluşturmaktadır. En son modelleri olan MİG-29SMT ve iki kişilik MiG-29UBT’ler HUD, MFD, HOTAS gibi modern elektronik cihazlarla donatılmış, menzili 3500 km’ye çıkarılmıştır, kara saldırı görevlerini üstlenebilecek tarzda modernize edilmiştir.

Havada bir sefer yakıt ikmali ile menzili 5500km’ye kadar çıkmaktadır. Üstün manevra yeteneğine sahip olan bu uçaklar, dünyanın ilk kaska monteli nişanlama sistemine sahip uçağıdır.

NÜKLEER SALDIRI SONRASI DA UÇABİLİYOR

Motoru nükleer bir saldırıdan sonra da uçabilecek şekilde yapılmıştır. 11G Manevra kabiliyetine sahiptir ki bu manevradan fazlasına MiG-29 izin vermediği için değil hiçbir pilot 11G'nin üzerine dayanamadığı için çıkılamamıştır, gerçekte MİG-29'un tam manevra sınırı ise henüz bilinmemektedir.

Ayrıca MİG-29'un "Cobra" ya da burun kaldırma denen bir manevrası vardır ki özellikle itdalaşında ona ezici bir üstünlük vermektedir. Pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede dahi çalışmaktadır. Bu da pilot güvenliğini arttırıcı bir etken olarak tarif edilmekte. Her biri kilotonluk olmak üzere 6 tane nükleer bomba taşıma kapasitesine sahiptir.

