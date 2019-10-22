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Miğferle askeri öldüren astsubay, FETÖ suçlamasından beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı, FETÖ/PDY üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı, FETÖ/PDY üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Ocak ayında, 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonla 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden eski astsubay başçavuş Osman Hancı’nın, 7 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Askeri Veterinerlik Okulu'nda vatani görevini yapan Er Gökhan Kılıç'ı nöbeti sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde olduğu belirlendi. Tutuklu bulunan Osman Hancı, ifadesinin ardından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan da tutuklandı.
Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Hancı’nın yargılanması tamamlandı. Karar duruşmasına Hancı, avukatı Bünyamin Aygece ve yakınları katıldı. Hancı duruşmada, somut bir iddia bulunmadığını söyleyerek, FETÖ/PDY ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığını, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediği yönündeki savunmasını tekrarladı. Sanık avukatı Bünyamin Aygece, müvekkilinin FETÖ/PDY ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını, ByLock programı kullanmadığını, dernek ve sendika üyeliğinin olmadığını, vatan, millet ve devletini canından aziz bilmiş ve bu amaca ettiğini söyleyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, sanık Osman Hancı hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçundan cezalandırılması istemiyle açılan davada beraatine karar verdi. Bu davadan tahliyesine karar verilen Hancı, er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğferle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunuyor.
Bu arada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hancı hakkında verilen beraat kararına Bursa Bölge Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

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