HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Migren belirtileri nelerdir, migrene ne iyi gelir? Migren tedavisi

Migren belirtileri nelerdir, migrene ne iyi gelir? Migren tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
31.05.2024 21:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migren, sıklıkla baş ağrısı, bulantı, kusma ve ışığa veya sese aşırı hassasiyet gibi semptomlarla karakterize edilen kronik bir nörolojik rahatsızlıktır. Migren dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir durumdur ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Peki, migren nedir ve nasıl tedavi edilir?

Migren belirtileri nelerdir, migrene ne iyi gelir? Migren tedavisi

İçindekiler

  • Migren nedir?
  • Migren neden olur?
  • Migren belirtileri nelerdir?
  • Migren tedavisi nasıl yapılır?

Migren, tam olarak anlaşılamayan karmaşık bir durumdur. Genellikle, beyindeki sinirsel değişiklikler ve damar genişlemesi arasındaki karmaşık etkileşimlerle ilişkilendirilir. Çevresel, genetik ve hormonal faktörlerin de migren gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Migren atakları, kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genellikle şiddetli baş ağrısı ile karakterizedir.

Migren nedir?

Migren, tekrarlayan baş ağrısı ataklarına neden olan kronik bir nörolojik rahatsızlıktır. Kişinin günlük aktivitelerini etkileyebilir. Migren atağı sırasında baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, ışık ve sese aşırı hassasiyet gibi semptomlar da görülebilir.

Migren neden olur?

Migrenin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Olası migren nedenleri şöyledir:

  • Çevresel ve genetik faktörler
  • Stres
  • Uyku düzensizliği
  • Bazı yiyecek ve içecekler
  • Hormon düzensizlikleri
  • Hava değişimleri
  • Parlak ışıklar
  • Yüksek sesler
  • Güçlü kokular
  • Beyin fonksiyonunda bozukluk
  • Kan damarlarında daralma ve genişleme
  • Trigeminal sinir aktivasyonu

Migren belirtileri nelerdir?

Migren, sıklıkla şiddetli baş ağrısı ile karakterize edilen ve diğer semptomlarla birlikte seyreden bir durumdur. Migren belirtileri şunlardır:

  • Şiddetli baş ağrısı
  • Bulantı ve kusma
  • Işık hassasiyeti
  • Ses hassasiyeti
  • Koku hassasiyeti
  • Baş dönmesi
  • Sersemlik
  • Burun tıkanıklığı veya akıntısı
  • Sinirlilik veya ruh hâli değişiklikleri

Migren ataklarından önce bazı kişilerde aura adı verilen nörolojik semptomlar ortaya çıkar. Aura semptomları arasında görme bozuklukları, karıncalanma veya uyuşma ve konuşma zorluğu yer alabilir.

Herkes migreni aynı şekilde deneyimlemez. Bazı kişilerde sadece baş ağrısı olurken, bazılarında baş ağrısına ek olarak diğer semptomlar da olabilir. Migren ataklarının sıklığı ve şiddeti de kişiden kişiye değişebilir.

Migren tedavisi nasıl yapılır?

Migrenin kesin bir tedavisi yoktur ancak semptomları yönetmeye ve atak sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilecek migren tedavisi seçenekleri vardır. Migrene ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir:

  • Ağrıyı hafifletmek için doktorun reçete edeceği ilaçları kullanmak
  • Migren atakları sırasında bulantı ve kusma yaşıyorsanız, doktorunuz size mide bulantısını önleyici ilaçlar reçete edebilir.
  • Bazı kan basıncını düşürücü ilaçlar migren tedavisinde de kullanılabilir.
  • Fizik tedavi, baş ve boyun kaslarınızı gevşetmeye ve migren ataklarının tetikleyicilerini belirlemeye yardımcı olabilir.
  • Bilişsel davranışçı terapi, migrenle ilişkili stresi ve endişeyi yönetmenize yardımcı olabilir.
  • Akupunktur, bazı insanlarda migren semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Masaj, baş ve boyun kaslarınızı gevşetmeye ve migren semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Migren ataklarınızı tetikleyen şeyleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak önemlidir.
  • Her gece aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın.
  • Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmaya çalışın.
  • Bol meyve, sebze ve tam tahıl içeren sağlıklı bir diyet uygulayın.
  • Bol su içmek susuz kalmanızı önlemeye yardımcı olur.
  • Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi stresi azaltma tekniklerini uygulayın.
    Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundularKonya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular
'Kızlarına sahip çıksalardı' sözüne hakimden tokat gibi yanıt'Kızlarına sahip çıksalardı' sözüne hakimden tokat gibi yanıt
İmamoğlu'na yeni görev! İşte ilk mesajlarıİmamoğlu'na yeni görev! İşte ilk mesajları
Anahtar Kelimeler:
migren
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe için reddetmişti! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

F.Bahçe için reddetmişti! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet'

'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet'

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Türkiye kavruluyor! Adana'da termometreler 50 dereceyi gördü

Türkiye kavruluyor! Adana'da termometreler 50 dereceyi gördü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.