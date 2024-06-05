Migren belirtileri nelerdir, migrene ne iyi gelir? Migren tedavisi

Migren, tam olarak anlaşılamayan karmaşık bir durumdur. Genellikle, beyindeki sinirsel değişiklikler ve damar genişlemesi arasındaki karmaşık etkileşimlerle ilişkilendirilir. Çevresel, genetik ve hormonal faktörlerin de migren gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Migren atakları, kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genellikle şiddetli baş ağrısı ile karakterizedir.

Migren nedir?

Migren, tekrarlayan baş ağrısı ataklarına neden olan kronik bir nörolojik rahatsızlıktır. Kişinin günlük aktivitelerini etkileyebilir. Migren atağı sırasında baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, ışık ve sese aşırı hassasiyet gibi semptomlar da görülebilir.

Migren neden olur?

Migrenin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Olası migren nedenleri şöyledir:

Çevresel ve genetik faktörler

Stres

Uyku düzensizliği

Bazı yiyecek ve içecekler

Hormon düzensizlikleri

Hava değişimleri

Parlak ışıklar

Yüksek sesler

Güçlü kokular

Beyin fonksiyonunda bozukluk

Kan damarlarında daralma ve genişleme

Trigeminal sinir aktivasyonu

Migren belirtileri nelerdir?

Migren, sıklıkla şiddetli baş ağrısı ile karakterize edilen ve diğer semptomlarla birlikte seyreden bir durumdur. Migren belirtileri şunlardır:

Şiddetli baş ağrısı

Bulantı ve kusma

Işık hassasiyeti

Ses hassasiyeti

Koku hassasiyeti

Baş dönmesi

Sersemlik

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

Sinirlilik veya ruh hâli değişiklikleri

Migren ataklarından önce bazı kişilerde aura adı verilen nörolojik semptomlar ortaya çıkar. Aura semptomları arasında görme bozuklukları, karıncalanma veya uyuşma ve konuşma zorluğu yer alabilir.

Herkes migreni aynı şekilde deneyimlemez. Bazı kişilerde sadece baş ağrısı olurken, bazılarında baş ağrısına ek olarak diğer semptomlar da olabilir. Migren ataklarının sıklığı ve şiddeti de kişiden kişiye değişebilir.

Migren tedavisi nasıl yapılır?

Migrenin kesin bir tedavisi yoktur ancak semptomları yönetmeye ve atak sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilecek migren tedavisi seçenekleri vardır. Migrene ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir:

Ağrıyı hafifletmek için doktorun reçete edeceği ilaçları kullanmak

Migren atakları sırasında bulantı ve kusma yaşıyorsanız, doktorunuz size mide bulantısını önleyici ilaçlar reçete edebilir.

Bazı kan basıncını düşürücü ilaçlar migren tedavisinde de kullanılabilir.

Fizik tedavi, baş ve boyun kaslarınızı gevşetmeye ve migren ataklarının tetikleyicilerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Bilişsel davranışçı terapi, migrenle ilişkili stresi ve endişeyi yönetmenize yardımcı olabilir.

Akupunktur, bazı insanlarda migren semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Masaj, baş ve boyun kaslarınızı gevşetmeye ve migren semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Migren ataklarınızı tetikleyen şeyleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak önemlidir.

Her gece aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın.

Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmaya çalışın.

Bol meyve, sebze ve tam tahıl içeren sağlıklı bir diyet uygulayın.

Bol su içmek susuz kalmanızı önlemeye yardımcı olur.

Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi stresi azaltma tekniklerini uygulayın.





