Migren belirtilerine dikkat! Soğuk havayla tetikleniyor

Hava koşullarının migren ataklarını tetikleyebildiğine dikkat çeken ve migren ataklarının ne zaman ve hangi hava koşullarında olduğunu incelemek için baş ağrısı günlüğü tutmanın atakları hafifletmek için önemli bir adım olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Havanın yanı sıra stres, hormonal değişiklikler, uyku düzeni, parlak ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz, aşırı kafein alımı migreni tetikleyebiliyor” şeklinde konuştu.

ÇİKOLATA, SALAM, SUCUK MİGRENİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Migreni olumsuz yönde etkileyen bir diğer etmenin de yiyecekler olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Özellikle çikolata, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, bazı gıdalara konulan aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis, hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler migreni tetikleyebiliyor. Her hastada migren ağrısını artıran yiyecek farklı olabilir. Önemli olan kişinin ağrısını tetikleyen nedeni kendisinin bulup buna karşı önlem almasıdır” dedi.

UYKU DÜZENİ HAFTA SONLARI DA KORUNMALI

Uyku bozukluğunun migreni tetikleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu, dolasıyla düzenli uykunun migrenli hastalarda çok önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Az uykuda olduğu gibi fazla uyku da migreni tetikleyebiliyor. Bu nedenle her gün aynı uyku düzenini sürdürmek migrenli hastalar için önem taşıyor. Cumartesi gecesi migrenleri özellikle geç yatmanın ve geç kalkmanın sonrasında tetiklenebiliyor.Bu nedenle hafta sonları da mümkünse aynı uyku düzenini sürdürmek migrenli hastalar için oldukça önemli” dedi.