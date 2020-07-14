Migren botoksu gerçekten işe yarıyor mu? O gruptaysanız sakın denemeyin...

Migren ağrısı çok farklı şekillerde ortaya çıkan ve kişinin günlük işlerini yapmasını engelleyen sağlık sorunlarından biri. Tedavisi olmadığı için geçici rahatlatıcılarla avunan migren hastaları için migren botoksu yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kozmetik endişeler için yapılmasına alışkın olduğumuz botoksun farklı kullanım alanını birlikte inceleyelim.

BOTOKS

Botoks aslında Clostridium botulinum adı verilen bakterinin ürettiği bir nörotoksinin kas içerisine enjekte edilmesi uygulamasıdır. Sinir iletimini sağlayan nörotransmitter adı verilen maddelerin salınımını engelleyerek sinir iletimini lokal olarak kesintiye uğratır. Böylece estetik için mimik çizgilerinin oluşmasına neden olan kasların hareketini, dolayısıyla çizgi ve kırışıklık oluşumunu engelleyerek görünümünü azaltır.

Botoks uygulanan hastaların migren ağrılarının hafiflediği geri bildirimiyle migren ve botoks arasındaki ilişkiye odaklanılarak çeşitli çalışmalar yapılmış. Böylece migren ağrılarının botoks ile hafifleyip geçirilebildiği tesadüf eseri ortaya çıkmıştır.