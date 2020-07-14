Migren botoksu gerçekten işe yarıyor mu? O gruptaysanız sakın denemeyin...

Migren ağrısı çok farklı şekillerde ortaya çıkan ve kişinin günlük işlerini yapmasını engelleyen sağlık sorunlarından biri. Tedavisi olmadığı için geçici rahatlatıcılarla avunan migren hastaları için migren botoksu yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kozmetik endişeler için yapılmasına alışkın olduğumuz botoksun farklı kullanım alanını birlikte inceleyelim.
Botoks aslında Clostridium botulinum adı verilen bakterinin ürettiği bir nörotoksinin kas içerisine enjekte edilmesi uygulamasıdır. Sinir iletimini sağlayan nörotransmitter adı verilen maddelerin salınımını engelleyerek sinir iletimini lokal olarak kesintiye uğratır. Böylece estetik için mimik çizgilerinin oluşmasına neden olan kasların hareketini, dolayısıyla çizgi ve kırışıklık oluşumunu engelleyerek görünümünü azaltır.
Botoks uygulanan hastaların migren ağrılarının hafiflediği geri bildirimiyle migren ve botoks arasındaki ilişkiye odaklanılarak çeşitli çalışmalar yapılmış. Böylece migren ağrılarının botoks ile hafifleyip geçirilebildiği tesadüf eseri ortaya çıkmıştır.
Migren ağrısı günümüzde önemli sağlık sorunlarından biri. Migrenin auralı ve aurasız olmak üzere iki farklı türü bulunuyor. Auralı migrende ağrı öncesinde bulanık görme, kısmi görme kaybı ya da renkli şekil ve çizgilerin görünür. Aurasız migren en sık görülen migren çeşididir ve tipik migren ağrısı yaşanır.
Tedavisinin olmaması, teşhisinde hastanın yakınmalarının yol gösterici olduğu bu hastalık yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Sürekli ağrı kesici kullanmak durumunda kalan hastalar bir süre sonra kullanılan ağrı kesiciye cevap vermemeye başlıyor. Ağrı kesici kullanamayacak durumda olanlar ise kendini daha büyük bir sorun içerisinde buluyor. Bunun için botoks uygulamasından yardım alınarak migrenin temel nedeni tedavi edilmese de ağrının şiddeti azalır veya tamamen kesilir. Bu sayede şiddetli migren atakları geçiren hastalar ağrı kesici kullanmadan hayatlarına devam edebilir.
Migren botoksu uygulaması yaklaşık olarak 30 dakika sürüyor.
Botoks uygulaması migren ağrısına neden olduğu bilinen sinirlerin botulinum toksiniyle bloke edilmesini amaçlıyor. Kafa ve boyundaki yedi farklı bölgeden yapılan enjeksiyonlar, iki seans şeklinde uygulanıyor.
Botoks sonrasında uygulama yapılan yerlerde ciltte kızarıklık ve morluklar görülebilir. Bunun haricinde geçici olarak göz kapağı sarkması, mimiklerde donukluk görülebilir. Kas hastalığı ve kas zayıflığı olanlarda uygulanmaz. Doktorunuz sahip olduğunuz kronik hastalıkları göz önüne alarak uygulama yapılıp yapılmamasına karar verecektir.
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