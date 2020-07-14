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Migren botoksu gerçekten işe yarıyor mu? O gruptaysanız sakın denemeyin...

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Tıp ve bilimde tesadüfen bulunan birçok buluş ve tedavi yöntemi var. Penisilinin tesadüfen bulunduğunu duymuşsunuzdur. Peki migren botoksunu duymuş muydunuz? Tesadüfen bulunan ve hayatı kolaylaştırıp yaşam kalitesini yükselten yöntemlerden biri olan migren botoksunun da oldukça şaşırtıcı bir hikayesi var. Migren botoksu hakkında bilinmeyenleri ve merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Migren botoksu gerçekten işe yarıyor mu? O gruptaysanız sakın denemeyin...

Migren ağrısı çok farklı şekillerde ortaya çıkan ve kişinin günlük işlerini yapmasını engelleyen sağlık sorunlarından biri. Tedavisi olmadığı için geçici rahatlatıcılarla avunan migren hastaları için migren botoksu yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kozmetik endişeler için yapılmasına alışkın olduğumuz botoksun farklı kullanım alanını birlikte inceleyelim.

BOTOKS

Botoks aslında Clostridium botulinum adı verilen bakterinin ürettiği bir nörotoksinin kas içerisine enjekte edilmesi uygulamasıdır. Sinir iletimini sağlayan nörotransmitter adı verilen maddelerin salınımını engelleyerek sinir iletimini lokal olarak kesintiye uğratır. Böylece estetik için mimik çizgilerinin oluşmasına neden olan kasların hareketini, dolayısıyla çizgi ve kırışıklık oluşumunu engelleyerek görünümünü azaltır.

Botoks uygulanan hastaların migren ağrılarının hafiflediği geri bildirimiyle migren ve botoks arasındaki ilişkiye odaklanılarak çeşitli çalışmalar yapılmış. Böylece migren ağrılarının botoks ile hafifleyip geçirilebildiği tesadüf eseri ortaya çıkmıştır.

MİGREN

Migren ağrısı günümüzde önemli sağlık sorunlarından biri. Migrenin auralı ve aurasız olmak üzere iki farklı türü bulunuyor. Auralı migrende ağrı öncesinde bulanık görme, kısmi görme kaybı ya da renkli şekil ve çizgilerin görünür. Aurasız migren en sık görülen migren çeşididir ve tipik migren ağrısı yaşanır.

Tedavisinin olmaması, teşhisinde hastanın yakınmalarının yol gösterici olduğu bu hastalık yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Sürekli ağrı kesici kullanmak durumunda kalan hastalar bir süre sonra kullanılan ağrı kesiciye cevap vermemeye başlıyor. Ağrı kesici kullanamayacak durumda olanlar ise kendini daha büyük bir sorun içerisinde buluyor. Bunun için botoks uygulamasından yardım alınarak migrenin temel nedeni tedavi edilmese de ağrının şiddeti azalır veya tamamen kesilir. Bu sayede şiddetli migren atakları geçiren hastalar ağrı kesici kullanmadan hayatlarına devam edebilir.

MİGREN BOTOKSUNUN UYGULANMASI NE KADAR SÜRER?

Migren botoksu uygulaması yaklaşık olarak 30 dakika sürüyor.

UYGULAMA BAŞIN HANGİ BÖLGELERİNE YAPILIYOR?

Botoks uygulaması migren ağrısına neden olduğu bilinen sinirlerin botulinum toksiniyle bloke edilmesini amaçlıyor. Kafa ve boyundaki yedi farklı bölgeden yapılan enjeksiyonlar, iki seans şeklinde uygulanıyor.

YAN ETKİSİ BULUNUR MU?

Botoks sonrasında uygulama yapılan yerlerde ciltte kızarıklık ve morluklar görülebilir. Bunun haricinde geçici olarak göz kapağı sarkması, mimiklerde donukluk görülebilir. Kas hastalığı ve kas zayıflığı olanlarda uygulanmaz. Doktorunuz sahip olduğunuz kronik hastalıkları göz önüne alarak uygulama yapılıp yapılmamasına karar verecektir.

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