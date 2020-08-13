Migren botoksu nedir?

Botoks, özellikle ilaca yanıt vermeyen şiddetli kronik migren olgularında daha iyi yanıt vermektedir. Migren ataklarınız ne kadar sık ve şiddetliyse, botoks tedavisinden o kadar çok yarar görürsünüz.

BOTOKS NEDİR?

Botoks, bir bakteri tarafından üretilen bir nörotoksindir. Botolinum toksini saflaştırıp, düşük dozlarda ve spesifik alanlarda kullanıldığında kas kasılmalarını azaltır. Etkisi 3-6 ay sürer.

BOTOKS MİGREN TEDAVİSİNDE NASIL ÇALIŞIR?

Botoks, kafa içinde ağrıya sebep olan ağrı liflerinin içine yapılır. Sinir uçlarına enjekte edilerek ağrı iletimine sebep olan kimyasalların salınımını engeller. Bu işlem sonucunda ağrıya sebep olan iletim ağı kırılmış olur.

Botoks ile migren atakları başlamadan engellenmiş olur. Fakat etki etmesi için bir süre geçmesi gerekir. Bu süre, işlem yapıldıktan sonraki 2-4 haftaya denk gelir. Diğer bölgelere yapılan botoks işlemlerindeki gibi, botoksun etki süresi yapıldıkça uzar. İlk defa migren botoksu yapılan bir kişide etki 3-4 ay sürerken, bir sonraki işlem sonrası 4-6 ay etki etmesi ve bu sürelerin gitgide uzaması beklenir. İkinci ve üçüncü migren botoksu sonrası migren ataklarının ciddi derecede azalması beklenir.