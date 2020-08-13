Migren botoksu nedir?

Botoks, özellikle ilaca yanıt vermeyen şiddetli kronik migren olgularında daha iyi yanıt vermektedir. Migren ataklarınız ne kadar sık ve şiddetliyse, botoks tedavisinden o kadar çok yarar görürsünüz.
Botoks, bir bakteri tarafından üretilen bir nörotoksindir. Botolinum toksini saflaştırıp, düşük dozlarda ve spesifik alanlarda kullanıldığında kas kasılmalarını azaltır. Etkisi 3-6 ay sürer.
Botoks, kafa içinde ağrıya sebep olan ağrı liflerinin içine yapılır. Sinir uçlarına enjekte edilerek ağrı iletimine sebep olan kimyasalların salınımını engeller. Bu işlem sonucunda ağrıya sebep olan iletim ağı kırılmış olur.
Botoks ile migren atakları başlamadan engellenmiş olur. Fakat etki etmesi için bir süre geçmesi gerekir. Bu süre, işlem yapıldıktan sonraki 2-4 haftaya denk gelir. Diğer bölgelere yapılan botoks işlemlerindeki gibi, botoksun etki süresi yapıldıkça uzar. İlk defa migren botoksu yapılan bir kişide etki 3-4 ay sürerken, bir sonraki işlem sonrası 4-6 ay etki etmesi ve bu sürelerin gitgide uzaması beklenir. İkinci ve üçüncü migren botoksu sonrası migren ataklarının ciddi derecede azalması beklenir.
Migren botoksunun işlem süresi yaklaşık 20 dakika sürer. Ensedeki kaslardan başlayarak kafa içindeki birçok kasa, alna ve kaş arasına da olmak üzere yaklaşık 31 noktaya uygulanır.
Migren botoksu ile yaşam kalitesi artar, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ataklar azalır. Botoks, 1980’lerin başından beri tıbbın çeşitli alanlarında estetik ve tedavi amaçlı kullanılan güvenli bir uygulamadır. Botoks uygulamaları, sadece tıp doktorları tarafından yapılabilir.
Uzm. Dr. Şafak Göktaş
Medikal Estetik Hekimi,
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
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