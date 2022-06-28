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Migren hastaları dikkat! Hastalığınız tetiklenebilir

28.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migren hastaların gündelik hayatını etkileyen oldukça olumsuz sonuçlara yol açabilen hastalıklar arasında bulunuyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak migren atakları yaşanabiliyor. Uzmanlar migren hastalarının yaz aylarında korunmaları için uyarılarda bulundu.

Migren hastaları dikkat! Hastalığınız tetiklenebilir

Şiddetli baş ağrısına neden olan migren toplumda sıklıkla görülen hastalıklardan. Türkiye’de her 5 kadından birinde ve 10 erkekten birinde migren hastalığı görülmektedir. Migren atakları kiminde yılda 1-2 defa, kiminde ise ay içerisinde defalarca görülebilmektedir. Migren tedavi edilmediğinde yaşamı oldukça olumsuz etkilemektedir. Nöroloji Uzm. Dr. Armağan Uysal migren hastalığı hakkında bilgi verdi.

MİGREN YAŞAM KALİTESİNİ BOZAR

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Migrenin beyinde yaşanan bir dizi kimyasal değişimin sonucu ortaya çıkan özel bir baş ağrısı türü olduğunu belirten Uysal, “Ağrı genellikle başın bir yarısından başlar, şiddetlidir, zonklayıcıdır, en az 4 saat olacak şekilde uzun sürer ve beraberinde; mide bulantısı, kusma, ışık, ses, koku, dokunmaya artmış hassasiyet eşlik eder. Bu hastalık ülkemizde ve dünyada kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet oluşturan ilk 10 hastalık arasındadır. Ülkemizde çocuk ve ergenlerin onda birinde ve gençlerimizin beşte birinde migrene bağlı baş ağrısı sorunu bulunmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı tetikleyiciler, migren ataklarını ortaya çıkaran beyin kimyasallarının salgılanmasına yol açar. Hormonlar, açlık, stres, uyku düzeni bozukluğu, çeşitli besinler, su tüketiminin yeterli olmaması, iklim değişiklikleri, ışık-ses-koku açısından uygun olmayan çevre koşulları bu tetikleyicilerden bazılarıdır” dedi.

MUTLAKA TEDAVİ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

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Migren tedavisinin beyindeki kimyasallara yönelik müdahaleleri içermedikçe başarılı olmayacağını söyleyen Uysal, “Hastanın bilinçlenmesi, yaşam şeklinin düzenlenmesi, uygulanacak ilaç ya da ilaç dışı müdahaleler ile migren tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sülük, hacamat, homeopati gibi bilim dışı uygulamaların ispat edilmiş hiçbir katkısı yoktur. Migren mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur; çünkü kronik migren Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre acil müdahale listesindeki ilk 10 hastalık içerisinde yer alıyor. Hastaların dörtte birinde yaşam kalitesinin yüz de 90’ı aşan oranlarda bozulduğu rapor edilmiştir. Hastaların yüzde 65’ten fazlası ise migren atakları nedeniyle işyerlerinde sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu tür hastalar için Amerika’da yılda 40 milyon dolar, Avrupa da ise 50 milyon dolar harcanıyor. İngiltere’de günde yaklaşık 100 bin kişi okula veya işe gidemiyor” şeklinde konuştu.

MİGREN HASTALARININ EKSTRA DİKKAT ETMESİ GEREKİR

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Hava sıcaklarının arttığı bugünlerde migren ağrısı çeken hastalara tavsiyeler veren Uysal, “Migren ağrısı çeken hastaların yaz aylarında mutlaka şapka takmalarını, güneş gözlüğü kullanmalarını, güneş tepedeyken yürüyüş yapmamalarını öneriyoruz. Ayrıca evde egzersiz yapmak, bol su içmek, kahve miktarını azaltmak, günlük düzeni mümkün olduğunca korumak ağrılarını hafifletecektir. Unutulmamalı ki stres migreni tetikleyebilir ama migren özünde psikolojik diye tanımlanan bir ağrı türü değildir” dedi.

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