"Migren iş performansını olumsuz etkiliyor"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkan, "Migren hastalarının yüzde 65'inin çalıştığı çevrede sorun yaşadığını görüyoruz. Bu kişilerin şiddetli ağrı çektiğini ve normal performansının yüzde 10'u kadarıyla o günü geçirdiğini düşünürseniz, ciddi sorun olduğu görülüyor." dedi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, migrenin, beyinde hormonal ve kimyasal değişikliklerin meydana getirdiği bir hastalık olduğunu söyledi.

Migren tedavisinin devlete ve kişiye büyük maliyet getirdiğini belirten Özkan, maliyetin Amerika için yıllık 40, Avrupa için ise 50 milyon dolar olarak hesaplandığını ifade etti.

Migrenin basit önlemlerle kontrol altında tutulabileceğine işaret eden Özkan, "Migren tedavi edilebilir ama hiçbir zaman tamamen geçmez. Buradaki asıl mesele atakların sıklığının, şiddetinin, iş gücü kaybının azaltılması. Migren hastasıysanız, bir gün migren yine karşınıza çıkabilir." diye konuştu.

Özkan, migrenin çocukluk çağında da görülebildiğini, en çok kadınlarda ve 18-55 yaş grubunda ortaya çıktığını vurguladı.