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"Migren iş performansını olumsuz etkiliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkan: - "Migren hastalarının yüzde 65'inin çalıştığı çevrede sorun yaşadığını görüyoruz. Bu kişilerin şiddetli ağrı çektiğini ve normal performansının yüzde 10'u kadarıyla o günü geçirdiğini düşünürseniz, ciddi sorun olduğu görülüyor"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkan, "Migren hastalarının yüzde 65'inin çalıştığı çevrede sorun yaşadığını görüyoruz. Bu kişilerin şiddetli ağrı çektiğini ve normal performansının yüzde 10'u kadarıyla o günü geçirdiğini düşünürseniz, ciddi sorun olduğu görülüyor." dedi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, migrenin, beyinde hormonal ve kimyasal değişikliklerin meydana getirdiği bir hastalık olduğunu söyledi.

Migren tedavisinin devlete ve kişiye büyük maliyet getirdiğini belirten Özkan, maliyetin Amerika için yıllık 40, Avrupa için ise 50 milyon dolar olarak hesaplandığını ifade etti.

Migrenin basit önlemlerle kontrol altında tutulabileceğine işaret eden Özkan, "Migren tedavi edilebilir ama hiçbir zaman tamamen geçmez. Buradaki asıl mesele atakların sıklığının, şiddetinin, iş gücü kaybının azaltılması. Migren hastasıysanız, bir gün migren yine karşınıza çıkabilir." diye konuştu.

Özkan, migrenin çocukluk çağında da görülebildiğini, en çok kadınlarda ve 18-55 yaş grubunda ortaya çıktığını vurguladı.

- Alternatif geleneksel tedaviler

Migren aşısı geliştirildiği yönünde yeni bilgiler olduğunu ancak bu konuda henüz bir serumun piyasada bulunmadığını anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Tamamen migreni ortadan kaldıracak bir aşı ya da bir ilaç bulunmadı. Mevcut ilaçların yaptığı şeyler, ağrıların sıklığının ve şiddetinin azaltılması gibi şeyler. Bunun dışında bazı geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında yapılan işlemleri görüyoruz. Bunlar, bilimsel temeli olmamakla birlikte insanların bazen fayda gördüklerini ifade ettikleri yöntemler. Bilimsel temeli henüz oluşmadığı için hacamat ve sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tedavileri bilimsel ve teknik olarak migren tedavisinde önermemiz mümkün değil."

Prof. Dr. Özkan, girişimsel ağrı tedavisinin, migren hastalarını da rahatlattığını söyledi.

- İş performansını düşürüyor

Migren konusunda insanların bilinçlenmesi gerektiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Migren felçten sonra en önemli engellilik nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara ve devlete ciddi maliyet oluşturuyor. Migren hastalarının yüzde 65'inin çalıştığı çevrede sorun yaşadığını görüyoruz. Migren hastalarının şiddetli ağrı çektiğini, günlük performanslarının yüzde 90'ının bozulduğu, normal performansının yüzde 10'u kadarıyla o günü geçirdiğini düşünürseniz, ciddi bir sorun ve sıkıntı olduğu görülüyor. Dünyada da artışı olmalı ki Dünya Sağlık Örgütü migreni müdahale edilmesi gereken ilk 10 hastalık arasında gördü."

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Ağrı Migren Performans Prof. Dr. Fatih Özkan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

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