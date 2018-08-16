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Migren, tansiyon ya da epilepsi hastasıysanız bayram yolculuğuna çıkarken dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Bayram trafiği için uyarıların günler öncesinden başlaması dikkatleri özellikle kronik hastalığı olanlara çekti. Peki bayramda yola çıkacak kronik hastaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Uzun yola çıkacak migren, epilepsi ya da tansiyon hastaları bayram yolculuğu sırasında neler yapmalı? İşte bayram yolculuğunda migren, epilepsi ve tansiyon hastaları ile ilgili yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için önceden alınması gereken önlemler...

Migren, tansiyon ya da epilepsi hastasıysanız bayram yolculuğuna çıkarken dikkat!

Bayram tatilinin gelmesi ile herkes yollara çıkmaya başlıyor. Keyifli bir yolculuk için, düzenli ilaç kullanması gereken bazı süreğen hastaların tedbirli olmasında fayda var. Temel kural, her şeyde, her zaman “ölçülü” olmak.

“Bayramında gelmesi ile birçok kişi yollara çıkacaktır, uzun yolculuklara bir de yol kalabalığı eklenince süreğen hastalığı olan kişilerin tedbir alınması şarttır” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

MİGREN AĞRINIZ VARSA TATİLE ÇIKARKEN BUNLARA DİKKAT!

Migren hastaları, bu ara sık değişen hava koşullarından özellikle ani alçak basınç etkisinden kaynaklanan yağışlardan etkilenebilirler. Havada bulutların toplandığı yağış öncesi sıkıntı, önce bir görsel yakınma durumuna sonra da şiddetli baş ağrısına yol açabilir. Görsel yakınmalar, görme alanına yandan giren parlak yansımalar ya da bakış noktalarında net görülemeyen bölgeler (skotomlar) seklindedir. Kırılmış cam manzarası ya da buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi bozukluklar da olabilir (retinal migren). Baş ağrısı sırasında ya da sonrasında kafa derisinde biber sürülmüş gibi bir yanma şeklinde aşırı duyarlılık hali gelişebilir (allodini). Hasta, hemen migren ağrısı için önerilmiş ağrı kesicisini içip karanlık ve serin bir yerde bir süre için istirahate çekilirse ağrı krizini atlatabilir.

EPİLEPSİ HASTALARI TATİLE ÇIKARKEN ARABA KULLANMAMALI!

Epilepsi hastaları, asla araba kullanmamalıdır. Zaten karayolları trafik nizamnamesine göre araba kullanamazlar. Özellikle gece karşıdan gelen far ışıkları, epileptik nöbeti tetikleyebilir. Ülkemizdeki trafik kazalarının bazısının bu tip hastalardan kaynaklandığını biliyoruz.

Şeker hastaları, diyetlerine dikkat etmelidir. Şekerli gıdalar, felç ve geçici felç gibi beyin damar hastalıklarını tetikleyebilir. Aşırı yağlı et kullanımından da kaçınmalıdır. Eğer araba sürerken bir dalgınlık ya da odaklanma güçlüğü hissederlerse hemen sağa çekip bir süre dinlenmeli ve bu süre zarfında yakınmalar düzelmezse mutlaka bir yakınını arayıp yardım istemelidir.

TANSİYONUNUZU YOLCULUK ÖNCESİ KONTROL ETTİRİN

Yüksek tansiyon hastaları, genelde aynı ilaçları ilelebet kullanma eğilimindedirler. Halbuki değişen iklim şartlarından tutun da beslenme farklılıkları; eşlik eden diğer tıbbi sorunlar ve sorunlarla ilgili ilaç kullanımları gün içindeki tansiyonu etkilemektedir. Aslında doktorlar, tansiyonun yükselmesinden çok düşmesinden korkarlar. Bu nedenle hastalar ayaklarını bir yere çarpmaktan doğan ağrıdan tutun da, ishal gibi ek tıbbi sorunların bu sabit zannettikleri tansiyonlarını değiştirebileceğini unutmamalıdırlar. Seyahate çıkarken ya da günlük alışkanlıkları dışında ortaya çıkan yeni durum değişikliklerinde sabah ve akşam tok karna tansiyon takibi yapmak iyi olur. Sonucu doktorları ile görüşmeleri önerilir. Gürültüden uzak durmak, sakin ve ağaçlıklı bir yolda yapılan sabah yürüyüşleri tansiyonu olumlu yönde etkiler.

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