Migren, tansiyon ya da epilepsi hastasıysanız bayram yolculuğuna çıkarken dikkat!

Bayram tatilinin gelmesi ile herkes yollara çıkmaya başlıyor. Keyifli bir yolculuk için, düzenli ilaç kullanması gereken bazı süreğen hastaların tedbirli olmasında fayda var. Temel kural, her şeyde, her zaman “ölçülü” olmak.

“Bayramında gelmesi ile birçok kişi yollara çıkacaktır, uzun yolculuklara bir de yol kalabalığı eklenince süreğen hastalığı olan kişilerin tedbir alınması şarttır” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

MİGREN AĞRINIZ VARSA TATİLE ÇIKARKEN BUNLARA DİKKAT!



Migren hastaları, bu ara sık değişen hava koşullarından özellikle ani alçak basınç etkisinden kaynaklanan yağışlardan etkilenebilirler. Havada bulutların toplandığı yağış öncesi sıkıntı, önce bir görsel yakınma durumuna sonra da şiddetli baş ağrısına yol açabilir. Görsel yakınmalar, görme alanına yandan giren parlak yansımalar ya da bakış noktalarında net görülemeyen bölgeler (skotomlar) seklindedir. Kırılmış cam manzarası ya da buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi bozukluklar da olabilir (retinal migren). Baş ağrısı sırasında ya da sonrasında kafa derisinde biber sürülmüş gibi bir yanma şeklinde aşırı duyarlılık hali gelişebilir (allodini). Hasta, hemen migren ağrısı için önerilmiş ağrı kesicisini içip karanlık ve serin bir yerde bir süre için istirahate çekilirse ağrı krizini atlatabilir.