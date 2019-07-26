Migren Türkiye’nin başını ağrıtıyor

Türkiye’de 13 milyon migren hastasının olduğu biliniyor. Migren daha çok kadınları seviyor, stres, uykusuzluk ve fazla kafein tüketimi atakları tetikleyebiliyor. Zonklayıcı, genellikle tek tarafta, bulantı ve kusma ile gelen, hareketle artan migren ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

“22 Temmuz Dünya Beyin Günü” dolaysıyla Dünya Nöroloji Federasyonu ve Dünya Baş Ağrısı Cemiyeti tarafından bu yıl migren ele alındı. Samsun Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleşen migren halk toplantısında hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Toplantıya VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Prof. Dr. Taner Özbenli de katıldı. Söyleşide Prof. Dr. Hacer Erdem Tilki ve Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş da konuşma yaptı.

Prof. Dr. Taner Özbenli, “22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nün bu yıl ki teması migren olarak belirlenmiştir. Migren konulu halk toplantısında buluşarak farkındalığı arttırmayı amaçladık. Migren en yaygın beyin hastalığıdır. Migren, beyinde bazı maddelerin salgılanmasına bağlıdır. Sadece Samsun’da 100 bin migren hastasının olduğunu söyleyebiliriz. Migrende homeopati, proloterapi, fitoterapi gibi yöntemlerin hiçbir kanıtlanmış katkısı yoktur. Migren aşısı geçen yıldan beri ABD ve Avrupa’da uygulanmaktadır. Tedaviye dirençli olgular için bir seçenek olan bu tedavi yöntemi, hastalığı tamamen silme iddiası taşımaz. Ülkemizde Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneği tarafından ortak olarak ilk kez aynı mesajlarla yurdun dört bir yanında 50’ye yakın merkezde düzenlenen halka açık eğitim toplantılarında hastalığa dair farkındalığın artırılması hedeflendi. Hastaların ilgili hekimlerle birebir iletişim kurmasına fırsat veren bu toplantılar migrenin bilimsel bilgiler ışığında teşhis ve tedavi edilmesi konusunda önemlidir” dedi.



