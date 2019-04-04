Migros 65'inci yılında kendi fuarını düzenleyerek ilke imza attı

İSTANBUL (AA) - Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, Migros’un “İyi Gelecek Festivali”ne ilişkin, “Bu fuar, bugüne kadar Türkiye’de perakende anlamında bu kadar büyük tedarikçi sayısını bir araya getirmiş en büyük organizasyon. Burada Migros’un bütün gücünü bir arada görebileceksiniz.” dedi.

Migros, 5-7 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği “Migros İyi Gelecek Festivali”nde üreticilerini, tedarikçilerini, çiftçilerini, çalışanlarını ve müşterilerini bir araya getirecek.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Rodoslu, perakende sektöründe 65 yıldır birlikte değer ürettikleri ekosistemleriyle kendi fuarlarını kurduklarını belirterek, Migros’un “İyi Gelecek Festivali”nin Türkiye’de tek bir marka tarafından düzenlenen ilk perakende fuarı olduğunu vurguladı.

Festivale 81 ilden Migros çalışanları ve çiftçilerin geldiğini ifade eden Rodoslu, şunları kaydetti:

“Bu fuar, bugüne kadar Türkiye’de perakende anlamında bu kadar büyük tedarikçi sayısını bir araya getirmiş en büyük organizasyon. Burada Migros’un bütün gücünü bir arada görebileceksiniz. Bu fuarda Migros’un bütün hizmetleri bulunuyor.”